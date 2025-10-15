Gikiewicz przemówił wprost do zwolnionego trenera Widzewa. Zaskakujące słowa

Patryk Czubak dość niespodziewanie pożegnał się z Widzewem Łódź. Szkoleniowiec zaczął prowadzić pierwszy zespół 26 sierpnia, zastępując zwolnionego Zeljko Sopicia. Teraz jednak klub poinformował, że nowym szkoleniowcem został Igor Jovicević, który w przeszłości pracował w Łudogorcu Razgrad, czy Szachtarze Donieck.

Widzew ma nowego trenera

Oznacza to, że umowa z Patrykiem Czubakiem została rozwiązana. - Po dołączeniu do Widzewa i przeprowadzeniu rozeznania uznałem, że tym, czego ta drużyna w tej chwili potrzebuje, jest doświadczony na rynku międzynarodowym szkoleniowiec z określoną wizją futbolu - tłumaczył tę decyzję w klubowych mediach pełnomocnik zarządu ds. sportu Dariusz Adamczuk.

"51-letni szkoleniowiec od lat słynie z ofensywnego stylu, który prezentują prowadzone przez niego drużyny. Z Szachtarem rywalizował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, zdobywając punkty między innymi przeciwko Realowi Madryt i RB Lipsk, a następnie docierając do 1/8 finału Ligi Europy. Międzynarodowe doświadczenie zbierał także rywalizując w poprzednim sezonie z Łudogorcem w fazie ligowej Ligi Europy" - pisze Widzew Łódź w komunikacie.

Rafał Gikiewicz reaguje na zwolnienie trenera

Teraz głos nt. tej zmiany zabrał piłkarz Widzewa Łódź - Rafał Gikiewicz. "A ja chciałbym Tobie podziękować nie za tygodnie, gdy wszystko było super i mogłem występować w koszulce Widzewa, tylko za te ostatnie. Pokazały mi, że prawdę lepiej usłyszeć od razu. Bezpośrednio. Ludzie się zmieniają, ale Ty zostań tą osobą z pasją i błyskiem w oku, który miałeś od pierwszego dnia gdy wróciłeś do Widzewa. Wszystko przed Tobą, więc mówię: see you" - napisał.

Zaskakujące słowa Gikiewicza ze względu na okoliczności

To pożegnanie jest dość zaskakujące, zważywszy, że Gikiewicz dość niespodziewanie został odsunięty od składu Widzewa. W rozmowie w "Meczykach" poinformował, iż trener Czubak i dyrektor sportowy Widzewa powiedzieli mu, że "nie jest brany pod uwagę do grania w związku ze strategią klubu" - zdradził, cytowany przez weszlo.com.

- Jestem na tyle skreślony, że nieważne, co będę robił, nie jestem w stanie stać w bramce Widzewa i jest mi przykro z tego powodu. Ale taką decyzję podjęli przełożeni, mają do tego prawo - dodał.