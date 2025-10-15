Hit! Grał z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Teraz objął klub Ekstraklasy

Wejście Roberta Dobrzyckiego do Widzewa Łódź jako większościowego udziałowca zapowiadało, że w klubie będzie się działo wiele rzeczy. W letnim oknie transferowym Widzew wydał ponad siedem mln euro na nowych piłkarzy, a jednym z hitowych ruchów był Mariusz Fornalczyk, za którego Korona Kielce zarobiła 1,5 mln euro. Sezon 25/26 na ławce trenerskiej Widzewa rozpoczynał Zeljko Sopic, natomiast Chorwat stracił pracę po porażce 1:2 z Pogonią Szczecin. Jego następcą został Patryk Czubak. Nie minęło kilka tygodni, a już mamy kolejną rewolucję w Widzewie.

Remisował z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Teraz objął Widzew. "Doświadczony"

W środowy wieczór Widzew zaskoczył wszystkich swoim komunikatem. Na dwa dni przed spotkaniem z Radomiakiem Radom, władze Widzewa Łódź ogłosiły nowego trenera. Pracę stracił Patryk Czubak, bo jego umowa została rozwiązana. Następcą Czubaka został Igor Jovicević, który dawniej pracował w Szachtarze Donieck czy Łudogorcu Razgrad. Jovicević pozostawał bez pracy od początku czerwca br., gdy opuścił Łudogorec z powodów osobistych.

- Uznałem, że tym, czego Widzew w tej chwili potrzebuje, jest doświadczony na rynku międzynarodowym szkoleniowiec z określoną wizją futbolu. Moje zadanie to spojrzenie strategiczne, długofalowe, dlatego też w porozumieniu z Mindaugasem Nikoliciusem i Piotrem Burlikowskim rozpoczęliśmy rozmowy z Igorem. Zdaję sobie sprawę z faktu, że ogłoszenie nowego szkoleniowca dwa dni przed spotkaniem ligowym nie jest idealnym terminem, ale nie chcemy już tracić czasu - ogłosił Dariusz Adamczuk, pełnomocnik zarządu Widzewa ds. sportu.

Jovicević prowadził takie drużyny, jak NK Celje (2016-2017), Dinamo Zagrzeb (2020), SK Dnipro-1 (2020-2022), Szachtar Donieck (2022-2023) czy Al-Raed (2023-2024). Jako trener Szachtara Jovicević potrafił wygrać 4:1 z RB Lipsk czy zremisować 1:1 z Realem Madryt.

- W trakcie rozmów przekonaliśmy się, że jest to, dokładnie czego chcemy dla Widzewa. Uważam, że ten szkoleniowiec da klubowi bardzo dużo jakości. Odnosił sukcesy w różnych ligach, udanie rywalizował w rozgrywkach międzynarodowych. Wierzę, że w Widzewie także będzie miał ku temu okazję - dodał Nikolicius, dyrektor sportowy Widzewa.

Mecz Widzew Łódź - Radomiak Radom, który będzie debiutem dla Jovicevicia, odbędzie się w piątek o godz. 20:30.