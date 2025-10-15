Czarne chmury nad Lechią Gdańsk. Będą musieli zapłacić miliony?

Luis Fernandez i Conrado rozwiązali kontrakty z Lechią Gdańsk z winy klubu. Lechia natomiast nie zgadza się z takim stanowiskiem. Strony pozwały siebie nawzajem, a FIFA stanęła po stronie piłkarzy, co często ma miejsce w takich przypadkach. Gdańszczanie starają się nie załamywać rąk. Jak poinformował "Dziennik Bałtycki", klub złoży wniosek do CAS w Lozannie, a sprawa może się jeszcze przeciągnąć. Lechia liczy na odpowiednie rozwiązanie całej sytuacji, choć jest zagrożenie, że będzie musiała zapłacić sporo pieniędzy byłym piłkarzom.
Przypomnijmy, że Luis Fernandez rozwiązał kontrakt z gdańskim klubem ponad rok temu. Hiszpan burzył się, że Lechia nie pozwala mu trenować. Jeden z punktów regulaminu FIFA natomiast jasno mówi o tym, że piłkarz powinien mieć możliwość treningów z pierwszym zespołem. Według Lechii z kolei Fernandez od ponad roku nie był zdolny do gry.
Jako że Hiszpan zarabiał 30 tysięcy euro miesięcznie, to w przypadku przegranej sprawy Lechia będzie musiała mu zapłacić około trzy miliony złotych plus odsetki. Wszystko dlatego, że jego kontrakt był ważny do czerwca 2026 roku.
Jeśli chodzi o Conrado, to mowa o innym problemie. Ten zawodnik uważał, że Lechia nie wywiązuje się z płacenia zaległości finansowych i podkreśla, że kontrakt został rozwiązany z winy klubu. Umowa obowiązywała do czerwca 2027 roku.
Lechia będzie zatem bronić swoich racji przed CAS. Decyzja z pewnością nie nadejdzie szybko. "Dziennik Bałtycki" poinformował, że sprawa może przeciągnąć się nawet do lata przyszłego roku. W przeszłości już raz zdarzyło się, że gdańszczanie przegrali batalię z zawodnikiem. Mowa rzecz jasna o sporze z Ilkayem Durmusem, któremu trzeba było wypłacić zaległe pieniądze do końca kontraktu oraz odszkodowanie.
Spory sądowe z dwoma byłymi piłkarzami to oczywiście jedyni część problemów Lechii. Obecnie zespół zajmuje ostatnie miejsce w PKO Ekstraklasie z dorobkiem 7 punktów.
Gdańszczanie mogą się cieszyć, że strata do pozycji gwarantującej utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej nie jest duża i wynosi tylko dwa punkty. Pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej podopieczni Johna Carvera rozegrają 19 października. Rywalem będzie Piast Gliwice. Początek spotkania o godz. 12:15.
