Polski supertalent powiedział wprost o transferze. Jaśniej się nie da

Gdy wobec jakiegoś młodego piłkarza używa się terminów typu "talent stulecia" albo "takiego zawodnika jeszcze nie mieliśmy", wielu przewraca oczami, bo często następuje to za szybko i na wyrost. Jednak w przypadku Oskara Pietuszewskiego takie określenia naprawdę zdają się niebezpodstawne. Odkąd tylko 17-latek wskoczył do podstawowego składu Jagiellonii Białystok, a stało się to niedawno, bo pewne miejsce w jedenastce ma od startu tego sezonu, zachwycił nas już nieraz. Przebojowość, skuteczny dryblin i smykałka do strzelania efektownych goli. Zupełnie jakby piłkarsko wychowywał się w Hiszpanii, a nie w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

Pietuszewski terroryzuje rywali w kadrze U21

Jego występy w kadrze do lat 21 tylko to potwierdzają. Pietuszewski, choć dopiero 17-letni, wszedł do zespołu Jerzego Brzęczka z drzwiami, futryną i kawałkiem ściany. Trzy mecze zajęło mu strzelenie aż czterech goli oraz zanotowanie asysty, co walnie przyczyniło się do tego, że Polska ma na ten moment komplet dziewięciu punktów w eliminacjach do Euro U21. Wielu chciałoby go już zobaczyć w seniorskiej kadrze, a Jan Urban był krytykowany, gdy nie powołał go w październiku. Jeśli jego rozwój utrzyma wysokie tempo, transfer do mocniejszej niż Ekstraklasa ligi będzie kwestią czasu. On sam jednak jeszcze nie odlatuje w kosmos. Pietuszewski wypowiedział się w tej sprawie we vlogu kadry U21 na kanale Łączy Nas Piłka na YouTube.

Transfer do wielkiego klubu? Pietuszewski twardo stąpa po ziemi

- W ogóle nie myślę w tym momencie o zmianie klubu. Dopiero zacząłem grać regularnie w Jagiellonii i na tym się skupiam. Nie wiem, kiedy to będzie, ale na pewno będzie trzeba go wybrać bardzo mądrze, żeby zrobić jeden, a nie od razu trzy kroki do przodu. Chciałbym kroczek po kroczku dążyć do największych marzeń - stwierdził młody skrzydłowy.

Kolejną okazję do zabłyśnięcia Pietuszewski otrzyma we wtorek 14 października. Kadra do lat 21 zagra wówczas czwarty mecz eliminacji do młodzieżowego Euro. Polacy zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją. W barwach Jagiellonii 17-latek do akcji wróci w sobotę 18 października o 17:30. Na Podlasie przyjedzie wówczas Arka Gdynia.