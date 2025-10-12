Coś pięknego! Polski talent czwarty na świecie

Cała Polska oszalała na punkcie Oskara Pietuszewskiego. Skrzydłowy zadebiutował w seniorskim zespole Jagiellonii 1 grudnia 2024 r. przy okazji meczu z Pogonią Szczecin (1:1) - wtedy miał 16 lat, sześć miesięcy i jedenaście dni. Od tego czasu Pietuszewski zagrał 40 meczów dla Jagiellonii. W tym sezonie zachwycał tak bardzo, że część kibiców i ekspertów widziała go już w reprezentacji Polski u Jana Urbana. Na razie Pietuszewski gra w kadrze narodowej do lat 21. Ostatnio Polska wygrała 2:0 z Czarnogórą, a jedną z bramek zdobył właśnie Pietuszewski.

Pietuszewski znalazł się w wyjątkowym gronie. Co za wyróżnienie

Ostatnio Pietuszewski został wyróżniony przez CIES Football Observatory w zestawieniu piłkarzy do lat 18. Zawodnik Jagiellonii zajął czwarte miejsce, tuż za Konstantinosem Karetsasem z Genku, Ibrahimem Mbaye z PSG i Gilberto Morą z Club Tijuana. W tej sytuacji analitycy CIES brali pod uwagę dwa kryteria: algorytm oparty na danych statystycznych (które autorsko opracował CIES) i liczba minut rozegranych w pierwszym zespole. Współczynnik przy nazwisku Pietuszewskiego wynosił 72,9, a u Karetsasa - 76,6.

Tuż za Pietuszewskim znalazł się Davinchi (Getafe), Vasilije Novicic (FK Imt), Honest Ahanor (Atalanta Bergamo), Sean Steur, Jorthy Mokio (obaj Ajax Amsterdam) i Peyton Miller (New England Revolution).

Pietuszewski stąpa twardo po ziemi. "Na razie nie myślę o tym"

Sam Pietuszewski zdaje sobie radzić z zamieszaniem wokół jego osoby. Już po meczu z Czarnogórą mówił, że skupia się na kolejnym meczu kadry U-21 ze Szwecją, a nie na seniorskiej reprezentacji.

- Na razie nie myślę o seniorskiej kadrze, tylko o najbliższym spotkaniu ze Szwecją. Fajny okres, fajne wejście mam do tej kadry. Mocno pracuję, w każdym meczu chcę zdobywać bramki, każdy mecz chcemy wygrywać i to jest nasz cel. Ten mecz był intensywny, ale z drugiej strony agresywny. Zawodnicy z Czarnogóry postawili nam trudne warunki, szukali gry w kontakcie - mówił Pietuszewski w rozmowie z TVP Sport.

- Nie myślmy, że Oskar już jest piłkarzem na pierwszą reprezentację, tak jak mówią niektórzy w Polsce. Spokojnie, niech to wszystko idzie pomału do przodu. Natomiast to pokazuje, że dobry, utalentowany chłopak może zaistnieć w naszej Ekstraklasie, i to nie jest żaden problem. To jest prospekt na bardzo dobrego piłkarza. Mieliśmy już kilku takich chłopaków, gdzie wydawało się, że w wieku 17-18 lat mogą już coś zawojować - przestrzegał Zbigniew Boniek w "Prawdzie Futbolu".

Mecz Polska - Szwecja w eliminacjach do mistrzostw Europy U-21 odbędzie się we wtorek o godz. 18:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.