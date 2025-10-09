Lech zmuszony pobić rekord transferowy. Oto kwota

Lech Poznań działał prężnie na rynku transferowym tego lata. Mistrz Polski wydał ponad pięć mln euro na nowych piłkarzy, ale też musiał błyskawicznie reagować po urazach Patrika Walemarka, Daniela Hakansa oraz Aliego Gholizadeha. W ten sposób do Poznania trafił Luis Palma, reprezentant Hondurasu, który został wypożyczony z Celticu Glasgow z opcją wykupu. Palma wprowadził się bardzo dobrze do Lecha, strzelając cztery gole i notując trzy asysty w trzynastu meczach. Jaka będzie jego przyszłość?

Tyle Lech Poznań musi wydać na wykup gwiazdy z Celticu. Rekord Ekstraklasy

Do tej pory media informowały, że klauzula wykupu Palmy w umowie między Celtikiem a Lechem wynosi 4,5 mln euro. To oznaczałoby pobicie rekordu transferowego ligi. Portal goal.pl poinformował, że ta kwota jest nieco niższa. Lech może wykupić Palmę po zakończeniu sezonu za kwotę czterech mln euro. Czy jest to cena, którą mistrz Polski może zapłacić?

"W teorii wydaje się, że Lecha mimo wszystko stać byłoby na taki wydatek. Wciąż jest dużo czasu na podjęcie decyzji. Poza tym być może uda się coś jeszcze zbić w trakcie negocjacji (o ile takowe będą możliwe)" - czytamy w artykule. Lech pobił już swój transferowy rekord tego lata, kiedy to wydał 2,3 mln euro na Iworyjczyka Yannicka Agnero z Hamlstads. Napastnik ma w przyszłości zostać następcą Mikaela Ishaka.

Aktualny rekord transferowy należy do Legii Warszawa, która wydała trzy mln euro na transfer Milety Rajovicia z Watfordu. Czas pokaże, czy ten ruch z perspektywy Legii, bo na razie Rajović strzelił pięć goli w czternastu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki.

Zanim Palma trafił do Lecha, to reprezentował barwy CDS Vida (2018-2022), Arisu Saloniki (2022-2023), Olympiakosu Pireus (2025) oraz Celticu. Szkoci wydali na niego 4,75 mln euro. W Celticu Palma strzelił 10 goli i zanotował 10 asyst w 48 meczach.

Tuż po październikowej przerwie na mecze reprezentacji Lech zagra z Pogonią Szczecin (19.10), Lincoln Red Imps (23.10), Legią Warszawa (26.10), Gryfem Słupsk (30.10), Motorem Lublin (02.11), Rayo Vallecano (06.11) i Arką Gdynia (08.11). Niewykluczone, że to będą kolejne spotkania, w których Palma błyśnie formą.