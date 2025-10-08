Podsumowali polskich sędziów. Nie uwierzysz w miejsce Marciniaka

Szymon Marciniak może pochwalić się osiągnięciami, jakich na koncie nie ma żaden inny polski sędzia. Jako jedyny Polak w historii jako główny arbiter poprowadził finał mistrzostw świata (2022 r.), finał Ligi Mistrzów (2023 r.) i finał Klubowych Mistrzostw Świata (2023 r.). Jego praca nadal zyskuje uznanie w oczach europejskich i światowych działaczy, dlatego też 44-latek w poprzednim sezonie sędziował m.in. półfinał Ligi Mistrzów czy pojechał na Klubowe Mistrzostwa Świata. Mimo to w naszym kraju nie każdy ma o nim dobre zdanie.

Marciniak wcale nie taki dobry? Zrobili specjalny ranking

Marciniakowi często wytyka się błędy w spotkaniach Ekstraklasy. Przez lata arbiter z Płocka podpadł kibicom wielu drużyn. Nic więc dziwnego, że co rusz spada na niego lawina krytyki. Czy słusznie? Pewną odpowiedź na to pytanie może dawać ranking sędziów, jaki w tym sezonie w programie "Ekstraklasa po godzinach" na antenie Canal + Sport prowadzi były sędzia, a obecnie ekspert - Adam Lyczmański.

W całej tej zabawie Lyczmański kieruje się prostą zasadą. Każdemu z arbitrów, pracujących w naszej lidze, wylicza - jego zdaniem - błędne decyzje i na ich podstawie układa klasyfikację. Sędziowie z najmniejszą liczbą błędów otwierają stawkę, a ci z największą ją zamykają. Gdzie zatem po 11. kolejkach plasuje się Marciniak?

Oto miejsce Marciniaka w rankingu polskich sędziów. To nie żart

We wspomnianym rankingu zajmuje dopiero... 12. miejsce. Jak to możliwe? Otóż Lyczmański naliczył mu aż 9 poważnych błędów. Pod uwagę wziął nie tylko mecze, w których był głównym sędzią, ale też te, gdzie odpowiadał za system VAR, czyli w sumie 17 spotkań. Wynika z tego, że Marciniak średnio myli się częściej niż raz na dwa mecze.

Oczywiście pod uwagę brane były tylko spotkania w Ekstraklasie, bez europejskich pucharów i meczów międzynarodowych. W żaden sposób nie uwzględniono też trudności ocenianych sytuacji czy prowadzonych starć. Nie mniej przed Marciniakiem znaleźli się: Tomasz Kwiatkowski, Łukasz Kuźma, Damian Kos, Patryk Gryckiewicz, Damian Sylwestrzak, Paweł Malec, Paweł Raczkowski, Bartosz Frankowski, Karol Arys oraz Wojciech Myć.