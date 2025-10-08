Ależ wieści dla Legii. Dostaną pieniądze za niewypał

Kibice Legii Warszawa mogli być zadowoleni z ruchów transferowych, które zostały niedawno przeprowadzone. Do klubu trafiło kilku klasowych piłkarzy. To jednocześnie gracze, którzy w przeszłości byli reprezentantami Polski i nie można w kolejnych miesiącach wykluczyć ich powrotu do kadry. To oczywiście Kamil Piątkowski, Damian Szymański, czy też Kacper Urbański. O ile jednak na rynku Legia zachwycała, o tyle w PKO Ekstraklasie już tak kolorowo nie jest.

Świetne informacje dla Legii. Chodzi o transfer definitywny

Legia Warszawa zajmuje obecnie w rozgrywkach ligowych 7. miejsce. Ostatni tydzień był szczególnie zły dla klubu, ponieważ w czwartek "Wojskowi" przegrali na własnym stadionie z Samsunsporem w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Trzy dni później ekipą, która pokonała Legię, był Górnik Zabrze (3:1).

W trakcie przerwy reprezentacyjnej trener Edward Iordanescu otrzyma trochę czasu do przemyśleń. W tym gąszczu złych informacji pojawiła się dla klubu też dobra wiadomość.

"La Provincia" informuje, że UD Las Palmas zamierza wykupić z Legii Sergio Barcię. Hiszpan został do tego zespołu wypożyczony tego lata. Zagrał już osiem spotkań, strzelił jednego gola i zbiera naprawdę dobre recenzje. "La Provincia" podkreśla, że transfer definitywny defensora do ekipy z Las Palmas jest wskazany.

W Legii wielkiej kariery nie zrobił. Oto kwota transferu

Według serwisu Transfermarkt Legia Warszawa w 2024 roku zapłaciła Mirandesowi za Barcię 450 tysięcy euro. Las Palmas z kolei ma wykupić środkowego obrońcę za 1,5 mln euro. Wydaje się, że to cena, która wręcz musi zadowolić "Wojskowych".

Obecnie Barcia jest wyceniany przez Transfermarkt na 400 tysięcy euro. W Legii Warszawa rozegrał tylko 15 spotkań.