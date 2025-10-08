Prezes Cracovii zabrał głos ws. Glika. Kilka słów prawdy

Kamil Glik na koniec piłkarskiej kariery wrócił do Polski, a konkretnie przeniósł się do Cracovii. Niestety powrót ten przerwała kontuzja kolana, przez którą pauzuję od 19 października 2024 aż do dzisiaj. Zdążył rozegrać 23 spotkania w barwach Pasów. Defensor miał być gotowy do powrotu po wrześniowej przerwie na reprezentacje, ale pojawiły się kolejne problemy.

Ostra reakcja prezesa po meczu Cracovia - Ruch

W pewnym momencie mówiło się o konflikcie byłego już reprezentanta Polski z prezesem Cracovii - Mateuszem Drożdżem. Glik zamieścił na swojej instagramowej relacji taki komentarz: "Wiele razy byłem na dole, ale tak poniżony nigdy...". To wywołało lawinę spekulacji.

Zbigniew Boniek w "Prawdzie Futbolu" komentował wówczas, że prezes Cracovii miał wejść do szatni w maju 2024 roku po przegranym 0:2 meczu z Ruchem Chorzów i oskarżyć piłkarzy o korupcję. - Podobno wczoraj… znaczy nie podobno... wiadomo, że wczoraj wszedł do szatni i miał straszne pretensje do piłkarzy, że prawdopodobnie ułożyli się, że im to było na rękę, a on stracił jako klub 400 tysięcy złotych. Zraził do siebie całą szatnię, wszystkich - mówił jakiś czas temu Boniek.

Prezes Cracovii mówi o relacjach z Kamilem Glikiem po tej sytuacji

W rozmowie z serwisem kanalsportowy.pl Dróżdż tłumaczył, że to totalna bzdura, padły męskie słowa, trzeba zmienić mentalność i ostatecznie wszystko zostało wyjaśnione. Teraz w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą prezes Cracovii ponownie zabrał głos na temat tego spięcia i relacji między nim a Kamilem Glikiem.

- Potrafię się przyznać do błędu, ktoś może się czuć urażony tymi słowami, ale to był bardzo dobry moment, by powiedzieć: "chłopaki, pewne rzeczy w Cracovii się skończyły". Nie żałuję tego, może ekspresja powinna być inna, ale nie było tragedii - stwierdził.

- Adresatem nie był sam Kamil Glik, ale drużyna, Cracovia. Wygrywamy i przegrywamy razem. Nie chcę, by ktoś odbierał to osobiście - dodał.

Plany na przyszłość Glika

Tomasz Ćwiąkała dopytał, czy Kamil Glik, który wciąż jest aktywnym piłkarzem, ale leczy kontuzję, jest jeszcze do odbudowania na bardzo wysoki poziom. - Myślę, że tak. Widzę, ile pracuje. Marzy mi się, żeby jeszcze wrócił, zagrał w meczu i zdobył medal, bo na to zasługuje - podkreslił.

Mateusz Dróżdż został również zapytany o przyszłość i potencjalne wykorzystanie doświadczonych zawodników jak np. Mateusz Klich, czy Kamil Glik w strukturach klubów. - Myślę, że jakby zostali trenerami w akademii, poszliby na kursy i reprezentowali określony poziom, to pewnie, że tak - zaznaczył.

Kamil Glik pod niemal roku leczy kontuzję. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku i na razie nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Miejmy nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam oglądać byłego piłkarza Torino czy Monaco na boiskach Ekstraklasy.