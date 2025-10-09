Brzoska przejmie klub Ekstraklasy? To byłby hit

Brzoska jest założycielem oraz CEO firmy kurierskiej InPost. W ciągu ostatnich kilkunastu lat dorobił się majątku przekraczającego miliard złotych, a także stał się jednym z najbardziej znanych polskich przedsiębiorców, za sprawą częstych wizyt w mediach. 47-latek jest też zaangażowany w środowisko sportowe, bo InPost to od 2022 roku jeden ze sponsorów polskiej reprezentacji piłkarskiej.

Brzoska pójdzie w Ekstraklasę? Prezes Cracovii ocenia

Znajdziemy też inne przykłady, które pokazują, że Brzoska chętnie otwiera się na tematy sportowe. W 2024 roku pomógł tenisistkom Magdalenie Linette oraz Magdalenie Fręch przetransportować się do Paryża na igrzyska olimpijskie przed zamknięciem strefy powietrznej (w związku z ceremonią otwarcia), użyczając im prywatnego samolotu. W środę natomiast umówił się za pośrednictwem social mediów na partię golfa z kierowcą Kacprem Sztuką - co oczywiście sprawiło, że pojawiły się pogłoski o ich ewentualnej współpracy.

Inna kwestia nurtowała Tomasza Ćwiąkałę. W wywiadzie na kanale Youtube dziennikarz zapytał Mateusza Drożdżę, czy ten spodziewa się, aby "Brzoska przejął jakiś klub Ekstraklasy".

- Myślę, że jest to możliwe. Nie znam pana prezesa, chociaż wydaje mi się, że mieszkamy koło siebie, bo często widuje jego żonę na spacerach w Krakowie. Wracając jednak do tematu: tacy gracze jak InPost mogą pojawić się w polskiej piłce. Na rynku widać większe zainteresowanie polskimi klubami - na przykładzie umów sponsorskich czy kontrahentów, którzy chcą w kluby wejść. Zdecydowanie widać różnicę - odpowiedział prezes zarządu KS Cracovia SA.

