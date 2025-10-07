Polski miliarder zwolni trenera? Może uprzedzić Legię

Motor Lublin był najlepszym beniaminkiem w ubiegłym sezonie Ekstraklasy. Na Lubelszczyźnie świętowano siódme miejsce w tabeli, a Mateusz Stolarski został uznany za jedno z trenerskich odkryć sezonu. Jego zespół zakończył rozgrywki zaledwie pięć punktów za Legią Warszawa. Zaledwie pięć miesięcy po finiszu poprzednich rozgrywek może zostać zastąpiony przez... byłego szkoleniowca warszawskiego klubu. Nowe wieści w sprawie potencjalnej rewolucji w Motorze przekazał dziennikarz Marek Wawrzynowski.

Rewolucja w Motorze. Uprzedzą Legię?

"Jak słyszymy, na włosku wisi posada Pawła Golańskiego, dyrektora klubu. Na ten moment klub nie ma jeszcze dla niego następcy. W kuluarach słyszymy, że bardzo poważnie zagrożona jest też posada Mateusza Stolarskiego. Na jego miejsce klub chciałby pozyskać Aleksandara Vukovicia, ale ten, z tego co ustaliliśmy, na razie zwleka z udzieleniem pozytywnej odpowiedzi, bo czeka na to, co wydarzy się w Legii Warszawa" - poinformował "Przegląd Sportowy Onet". W stolicy da się wyczuć niezadowolenie kibiców spowodowane słabymi wynikami drużyny prowadzonej przez Edwarda Iordanescu.

Dla Mateusza Stolarskiego początek tego sezonu nie jest udany. W pierwszych 10 kolejkach lublinianie zanotowali zaledwie dwa zwycięstwa. Poza tym trzykrotnie remisowali i przegrali pięć meczów. Co więcej - Motor pożegnał się już z rozgrywkami krajowego pucharu, przegrywając z Arką Gdynia (0:1).

W Lublinie na wygraną czekają od 30 sierpnia. Wówczas dzięki bramce Mbaye Jacquesa Ndiaye'a Motor wygrał w Zabrzu 1:0. Mateusz Stolarski jest trenerem drużyny od 2024 roku. Wprowadził zespół do Ekstraklasy.

Właścicielem Motoru Lublin jest jeden z najbogatszych Polaków - Zbigniew Jakubas. Jego majątek szacowany był na 2,64 mld złotych.