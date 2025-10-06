W Rumunii już wiedzą, co zrobił Iordanescu. Wieszczą jego koniec

Zapewne o wpadce Iordanescu nie byłoby tak głośno, gdyby nie dodatkowe okoliczności. W europejskich pucharach grają też Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa. Tylko że trenerzy tych drużyn w pucharach się nie oszczędzali - i nic na tym nie stracili, bo wygrali mecze w Lidze Konferencji oraz Ekstraklasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

O wpadce Iordanescu jest już głośno w Rumunii. "Presja"

Dlatego "gambit Iordanescu" już na stałe zapisze się w historii polskiej Ekstraklasy. Szkoleniowiec Legii liczył na to, że punkty stracone w Lidze Konferencji, odzyska w ligowym meczu z Górnikiem - tylko że oba te spotkania przegrał. Nie dziwi, że jego posada zawisła na włosku. Kibice Legii już otwarcie domagają się zwolnienia rumuńskiego trenera.

Wieści o sytuacji, w jakiej znalazł się szkoleniowiec stołecznej drużyny, dotarły już do Rumunii. Sport.ro jednocześnie zauważył, że trener Legii zrobił "to samo, co Gigi Becali w FCSB". I rzeczywiście. Zespół mistrza Rumunii w ligowym meczu z Universitateą Krajowa zagrał mocno zmienionym składem w porównaniu do rozegranego kilka dni wcześniej spotkania w Lidze Europy przeciwko Young Boys. Różnica? FCSB pokonało dotychczasowego lidera ligi rumuńskiej 1:0.

Digisport.ro odnotował plotki o możliwym zwolnieniu Iordanescu i pisze, że Rumun "znajduje się pod presją". Portal zauważa, że Legia nawet nie musi zbytnio szukać trenera, bo "pod ręką" znajduje się Aleksandar Vuković.

Czy Legia zdecyduje się już teraz zwolnić Edwarda Iordanescu? Biorąc pod uwagę, że właśnie rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna to trudno wyobrazić sobie lepszy moment. Z drugiej strony nie będzie zaskoczeniem, jeżeli trener dostanie jeszcze jedną szansę na poprawienie swojej sytuacji. Legia w najbliższych tygodniach zagra z Zagłębiem Lubin (Ekstraklasa), Szachtarem Donieck (Liga Konferencji), Lechem Poznań (Ekstraklasa), Pogonią Szczecin (Puchar Polski), Widzewem Łódź (Ekstraklasa), NK Celje (Liga Konferencji) i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (Ekstraklasa). Wydaje się, że przede wszystkim wyniki pierwszych czterech spotkań mogą zdecydować o dalszej przyszłości trenera Legii.