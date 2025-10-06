Tak Boniek podsumował Iordanescu. W samo sedno

Za Legią Warszawa bardzo nieudany tydzień. Na początku zespół Edwarda Iordanescu przegrał 0:1 z Samsunsporem w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji, a potem uległ 1:3 Górnikowi Zabrze na wyjeździe. Trener Iordanescu zaskoczył w czwartek, dokonując dziesięciu zmian w wyjściowym składzie. Potem podczas konferencji prasowej Iordanescu stwierdził wprost, że jest zadowolony z występu swojego zespołu. Gdy Legia przegrała z Górnikiem, to Rumun nie chciał szukać alibi, ale i tak się tłumaczył przed dziennikarzami.

Boniek podsumował Iordanescu jednym zdaniem. "Nie jest komfortowe"

Podczas wspomnianej konferencji Iordanescu zwrócił uwagę na to, że przed meczem z Samsunsporem sześciu piłkarzy miało "czerwone markery zmęczeniowe", co oznaczało, że ci zawodnicy mają większe ryzyko kontuzji. "Coś szybko się męczą ci zawodnicy" - napisał krótko Zbigniew Boniek, były prezes PZPN na portalu X.

"Wszystko przez podróże i mało snu, organizm się wtedy słabo regeneruje", "początek sezonu, a tu już pora go kończyć" - czytamy w komentarzach internautów pod wpisem Bońka.

- Nie jest komfortowe, gdy dziesięciu zawodników przychodzi po okresie przygotowawczym. Widziałem narzekania na zmiany z Samsunsporem, nie chciałem ich robić, ale sześciu graczy miało przed meczem czerwone markery zmęczeniowe. To taka sytuacja, jak z Kamilem Piątkowskim, który też był zagrożony urazem, daliśmy mu zagrać i wypadł z gry - tak dokładnie wypowiadał się Iordanescu po meczu z Górnikiem, tłumacząc tak dużą liczbę zmian przy okazji spotkania w europejskich pucharach.

Boniek podsumował grę Legii z Samsunsporem. "Nie wydaje mi się"

Wcześniej Boniek dosadnie wypowiedział się nt. gry Legii w meczu z Samsunsporem podczas programu "Cafe Futbol" w Polsacie Sport.

- Patrzyłem mecz Legii i nie wydaje mi się, że Legia źle grała z Samsunsporem. Cały czas miała przewagę i dążyła do zmiany wyniku. Zabrakło trochę umiejętności, mądrości. Na razie nasze drużyny nie umieją grać, gdy nasz przeciwnik ustawi się nisko. Uważam, że Legia w pierwszej połowie źle nie grała. Wiadomo, wynik negatywny, więc wtedy dodaje się do tego cały scenariusz - wytłumaczył były prezes PZPN.

Po październikowej przerwie na mecze reprezentacji Legię czekają mecze m.in. z Szachtarem Donieck (23.10), Lechem Poznań (26.10), Pogonią Szczecin (30.10), Widzewem Łódź (02.11) czy NK Celje (06.11).