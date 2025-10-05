Powrót na stronę główną
Tak wygląda tabela Ekstraklasy po tym, co Górnik zrobił z Legią
Legia Warszawa odpuściła mecz z Samsunsporem, żeby skupić się na ligowym meczu z Górnikiem Zabrze. Podopieczni Edwarda Iordanescu przegrali z Turkami, a dziś dołożyli do tego porażkę w Ekstraklasie - to absolutna kompromitacja stołecznej drużyny. Tak wygląda tabela Ekstraklasy tuż przed październikową przerwą na mecze reprezentacji Polski. Górnik Zabrze jest zasłużonym liderem. Legia ma problemy.
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa kończył 11. kolejkę Ekstraklasy. Presja na Legii była duża. Wcześniej swoje mecze w tej kolejce wygrali wszyscy pucharowicze. Lech Poznań pokonał 1:0 GKS Katowice, Jagiellonia Białystok poradziła sobie z Koroną Kielce (3:1), a Raków Częstochowa nie dał szans Motorowi Lublin (2:0).

Kompromitacja Legii w meczu z Górnikiem. Zabrzanie wracają na pozycję lidera

To, co odróżniało trenera Edwarda Iordanescu od Adriana Siemieńca, Nielsa Frederiksena czy Marka Papszuna, to podejście do spotkania pucharowego. Patrząc na skład Legii w meczu Ligi Konferencji z Samsunsporem, można było złapać się za głowę. Porażka Legii z Turkami 0:1 nie była wielką niespodzianką, bo szkoleniowiec stołecznej drużyny zdecydował się na wystawienie rezerwowego składu. To się miało Legii spłacić w niedzielę - tylko że Górnik w świetnym stylu zniweczył te plany i bez żadnego problemu pokonał Legię 3:1.

Taki wynik sprawia, że oddalają się marzenia Legii o mistrzostwie. Stołeczny klub zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli. Górnik Zabrze dzięki wygranej wrócił na pozycję lidera. Wiceliderem jest bardzo mocna Jagiellonia Białystok, która ma tylko jeden punkt mniej (i jedno spotkanie mniej). Na trzecim miejscu jest Cracovia, która w sobotę niespodziewanie przegrała z Arką Gdynia (1:2).

W czołówce jest bardzo ciasno. Tyle samo punktów, co trzecia Cracovia (18) mają też Korona Kielce, Wisła Płock i Lech Poznań. Z tego grona w najgorszej sytuacji są kielczanie, którzy rozegrali już 11 meczów.

Oni będą walczyć o utrzymanie. Lechia na dnie

Zaczyna się też klarować sytuacja w dolnej części tabeli. O utrzymanie walczy Lechia Gdańsk, która wciąż odczuwa konsekwencje związane z karą ujemnych punktów i z siedmioma punktami zajmuje ostatnie miejsce w lidze - gdańszczanie w minionej kolejce zmarnowali szansę na opuszczenie strefy spadkowej i tylko zremisowali z Wisłą Płock (1:1). Tyle samo punktów ma przedostatni Piast Gliwice, ale gliwiczanie rozegrali dopiero dziewięć spotkań. Grono trzech drużyn w strefie spadkowej uzupełnia GKS Katowice, który w Ekstraklasie nie wygrał meczu od sierpnia.

Wśród zespołów walczących o utrzymanie w Ekstraklasie są też Bruk-Bet Termalica Nieciecza (9 pkt), Motor Lublin (11 pkt) i Arka Gdynia (12 pkt). Mimo kiepskiego początku sezonu trudno uwierzyć, żeby o ligowy byt miały obawiać się Pogoń Szczecin czy Widzew Łódź.

Teraz rozpoczyna się przerwa reprezentacyjna, w trakcie której reprezentacja Polski zagra spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią oraz mecz eliminacji do mistrzostw świata z Litwą. Kolejne spotkania Ekstraklasy odbędą się dopiero w drugiej połowie miesiąca. Dwunasta kolejka rozpocznie się 17 października meczem Motor Lublin - GKS Katowice, a zakończy ją starcie Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, które odbędzie się 20 października. Najciekawiej w tej kolejce zapowiadają się mecze Cracovia - Raków Częstochowa oraz Lech Poznań - Pogoń Szczecin.

Tabela Ekstraklasy po 11. kolejce:

  1. Górnik Zabrze - 11 meczów, 22 punkty, bilans bramkowy 18:9
  2. Jagiellonia Białystok - 10m, 21 pkt, 19:13
  3. Cracovia - 10m, 18 pkt, 18:12
  4. Korona Kielce - 11m, 18 pkt, 15:10
  5. Wisła Płock - 10m, 18 pkt, 12:7
  6. Lech Poznań - 10m, 18 pkt, 18:16
  7. Legia Warszawa - 10m, 15 pkt, 13:9
  8. Radomiak Radom - 11m, 15 pkt, 20:19
  9. Raków Częstochowa - 10m, 14 pkt, 12:13
  10. Zagłębie Lubin - 10m, 13 pkt, 21:16
  11. Widzew Łódź - 11m, 13 pkt, 17:15
  12. Pogoń Szczecin - 11m, 13 pkt, 16:20
  13. Arka Gdynia - 11m, 12 pkt, 7:15
  14. Motor Lublin - 10m, 11 pkt, 11:16
  15. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 11m, 9 pkt, 15:21
  16. GKS Katowice - 11m, 8 pkt, 11:22
  17. Piast Gliwice - 9m, 7 pkt, 8:11
  18. Lechia Gdańsk - 11m, 7 pkt, 19:26

