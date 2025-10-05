Tak wygląda tabela Ekstraklasy po tym, co Górnik zrobił z Legią

Mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa kończył 11. kolejkę Ekstraklasy. Presja na Legii była duża. Wcześniej swoje mecze w tej kolejce wygrali wszyscy pucharowicze. Lech Poznań pokonał 1:0 GKS Katowice, Jagiellonia Białystok poradziła sobie z Koroną Kielce (3:1), a Raków Częstochowa nie dał szans Motorowi Lublin (2:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki szczerze o swojej karierze: Znajdź drugiego takiego wariata jak ja

Kompromitacja Legii w meczu z Górnikiem. Zabrzanie wracają na pozycję lidera

To, co odróżniało trenera Edwarda Iordanescu od Adriana Siemieńca, Nielsa Frederiksena czy Marka Papszuna, to podejście do spotkania pucharowego. Patrząc na skład Legii w meczu Ligi Konferencji z Samsunsporem, można było złapać się za głowę. Porażka Legii z Turkami 0:1 nie była wielką niespodzianką, bo szkoleniowiec stołecznej drużyny zdecydował się na wystawienie rezerwowego składu. To się miało Legii spłacić w niedzielę - tylko że Górnik w świetnym stylu zniweczył te plany i bez żadnego problemu pokonał Legię 3:1.

Taki wynik sprawia, że oddalają się marzenia Legii o mistrzostwie. Stołeczny klub zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli. Górnik Zabrze dzięki wygranej wrócił na pozycję lidera. Wiceliderem jest bardzo mocna Jagiellonia Białystok, która ma tylko jeden punkt mniej (i jedno spotkanie mniej). Na trzecim miejscu jest Cracovia, która w sobotę niespodziewanie przegrała z Arką Gdynia (1:2).

W czołówce jest bardzo ciasno. Tyle samo punktów, co trzecia Cracovia (18) mają też Korona Kielce, Wisła Płock i Lech Poznań. Z tego grona w najgorszej sytuacji są kielczanie, którzy rozegrali już 11 meczów.

Oni będą walczyć o utrzymanie. Lechia na dnie

Zaczyna się też klarować sytuacja w dolnej części tabeli. O utrzymanie walczy Lechia Gdańsk, która wciąż odczuwa konsekwencje związane z karą ujemnych punktów i z siedmioma punktami zajmuje ostatnie miejsce w lidze - gdańszczanie w minionej kolejce zmarnowali szansę na opuszczenie strefy spadkowej i tylko zremisowali z Wisłą Płock (1:1). Tyle samo punktów ma przedostatni Piast Gliwice, ale gliwiczanie rozegrali dopiero dziewięć spotkań. Grono trzech drużyn w strefie spadkowej uzupełnia GKS Katowice, który w Ekstraklasie nie wygrał meczu od sierpnia.

Wśród zespołów walczących o utrzymanie w Ekstraklasie są też Bruk-Bet Termalica Nieciecza (9 pkt), Motor Lublin (11 pkt) i Arka Gdynia (12 pkt). Mimo kiepskiego początku sezonu trudno uwierzyć, żeby o ligowy byt miały obawiać się Pogoń Szczecin czy Widzew Łódź.

Teraz rozpoczyna się przerwa reprezentacyjna, w trakcie której reprezentacja Polski zagra spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią oraz mecz eliminacji do mistrzostw świata z Litwą. Kolejne spotkania Ekstraklasy odbędą się dopiero w drugiej połowie miesiąca. Dwunasta kolejka rozpocznie się 17 października meczem Motor Lublin - GKS Katowice, a zakończy ją starcie Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, które odbędzie się 20 października. Najciekawiej w tej kolejce zapowiadają się mecze Cracovia - Raków Częstochowa oraz Lech Poznań - Pogoń Szczecin.

Tabela Ekstraklasy po 11. kolejce: