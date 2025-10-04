Sceny na konferencji po meczu Ekstraklasy. "Gorszej osobowości nie spotkałem"

Zarówno dla Piasta, jak i dla Pogoni piątkowy mecz był wręcz niezwykle ważny. Gliwiczanie w poprzedniej kolejce przełamali się, wygrywając pierwsze spotkanie w tym sezonie (4:2 z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza). Szczecinianie zaś właśnie poszukiwali przełamania po trzech porażkach z rzędu. Był to też debiut ich nowego trenera Thomasa Thomasberga.

Rzut karny zdecydował. Trener Piasta ma żal do sędziego

Ostatecznie to Pogoń osiągnęła to, co chciała. Szczecinianie wygrali 2:1, mimo że zmarnowali w tym meczu wręcz absurdalną liczbę dobrych sytuacji bramkowych. Przez to losy spotkania ważyły się do końca. Zdecydował gol z rzutu karnego Kamila Grosickiego w 89. minucie. Podyktowany został po bardzo długiej analizie VAR, sędzia Damian Sylwestrzak sam musiał obejrzeć to na monitorze, ale ostatecznie uznał, że Tomasz Mokwa zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Jego decyzję po spotkaniu skomentował trener Piasta Max Moelder. Szwed był bardzo brutalny dla arbitra.

- Nie lubię mówić o sędziach, ale zrobię to. Myślę, że większe siły działają przeciwko Piastowi w ostatnim czasie. Sędzia, który dziś był głównym, w poprzednim naszym meczu był na VAR. Popełnił wtedy wiele błędów i dziś było podobnie. Taki karny nigdy nie powinien mieć miejsca. Sytuacja z rzutem karnym to była duża wątpliwość, sam sędzia sprawdzał to 5 minut. Gdyby to było w innym polu karnym, to by tego nie było. Zawsze te sytuacje stykowe były na korzyść rywali. W tym naszym trudnym czasie to nam nie sprzyja - powiedział Moelder, a dodatkowo ujawnił sytuację z końcówki meczu, po której jego zdanie o Damianie Sylwestrzaku zmieniło się ze złego w fatalne.

Max Moelder bezlitosny dla arbitra. Gorszego nie widział

- Nigdy nie spotkałem gorszej osobowości sędziego w swojej karierze, a trwa ona już wiele lat. Używanie słów takich jak "zamknij się". Jeden z moich asystentów okazał emocje, które moim zdaniem są normalne w futbolu. Sędzia tymczasem kilka razy kazał mu się zamknąć i pokazał czerwoną kartkę. To było złe zachowanie i ciężko będzie temu sędziemu zyskać szacunek piłkarzy, jeśli będzie się tak zachowywał - powiedział szwedzki trener.