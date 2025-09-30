Podolski zirytowany tym, co robi miasto Zabrze. Wymowna reakcja

Górnik Zabrze zanotował bardzo dobry start nowego sezonu Ekstraklasy. Zespół Michala Gasparika zdobył 19 punktów w 10 meczach i jest liderem ligi z punktem przewagi nad Cracovią, Koroną Kielce i Jagiellonią Białystok. W przypadku Górnika regularnie w ostatnich miesiącach pojawiał się temat prywatyzacji klubu. Wydawało się, że ten temat przyspieszy, gdy nową prezydent Zabrza została Agnieszka Rupniewska. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej została jednak odwołana przez referendum. Czy Lukas Podolski dopnie swego i przejmie Górnik z rąk miasta?

REKLAMA

Zobacz wideo Były sędzia ekstraklasowy o systemie VAR: Żałuję, że nie miałem tego narzędzia i nie mogę naprawić błędów

Podolski czeka nadal na wieści ws. prywatyzacji. "Jakoś sprzedać nie chcą"

Kibice Górnika są zirytowani, że temat prywatyzacji klubu trwa tak długo. Sam Podolski też jest niecierpliwy, o czym świadczy jego ostatni wpis na portalu X, w którym opublikował znanego mema, który przedstawia Fidela Castro, kolumbijskiego barona narkotykowego. "Tak czekam na odpowiedź z miasta" - pisze Podolski.

"To, co teraz widzimy, to publiczne rozklepywanie prezydenta Zabrza, aby był bardziej miękki w negocjacjach", "nie sprzedadzą Górnika nikomu, bo jak wypłyną te wszystkie brudy, to cel zabraknie w Zakladach Karnych", "Lukas, weź Ty wystartuj w tych wyborach, wygrasz w cuglach", "niby to ciężar dla miasta, niby same problemy a jakoś sprzedać nie chcą", "tylko w Tobie nadzieja" - pisali kibice Górnika w komentarzach.

Podolski wypalił wprost o prywatyzacji Górnika. "Nie ma odpowiedzi"

Podolski bardzo często zabiera głos publicznie nt. prywatyzacji Górnika Zabrze. - Są rozmowy, ale nic się wielkiego nie wydarzyło. To się toczy już, nie wiem, dwa-trzy lata. Myślę, że w mieście, obojętnie jaka osoba tam była przy władzy, to nie wiem, czy oni mają tam w ogóle pomysł jak to sprzedać. Zależy mi, aby tu coś osiągnąć, coś zrobić, ale muszą być szczegóły: za ile ma być klub, co jest z czwartą niedokończoną trybuną. Wysłałem moją ofertę do miasta i nie ma odpowiedzi do tej pory. Moim zdaniem na dzisiaj miasto nie chce tego sprzedać - komentował Podolski w rozmowach z dziennikarzami.

Zobacz też: Wieści o Lewandowskim szybko dotarły do Hiszpanii. Piszą tylko o jednym

W połowie sierpnia br. doszło do spotkania między przedstawicielami miasta a osobami reprezentującymi spółkę LP Holding GmbH. "Prywatyzacja Górnika Zabrze zgodnie z harmonogramem. Trwają negocjacje z LP Holding GmbH" - pisała Ewa Weber, pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza, w mediach społecznościowych.