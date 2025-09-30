Polski miliarder nie zna umiaru! Buduje potęgę, kolejne miliony na klub

7,13 miliona euro - tyle pieniędzy według danych portalu Transfermarkt łodzianie wydali na wzmocnienia. Spośród wszystkich klubów Ekstraklasy tylko Raków Częstochowa sięgnął głębiej do kieszeni (9,37 mln euro). Do Widzewa przybyło wiele głośnych nazwisk, jak m.in. Andi Zeqiri, Stelios Andreou (wcześniej występowali w lidze belgijskiej) czy znani z polskich boisk Mariusz Fornalczyk, Sebastian Bergier i Angel Baena.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Kolejne miliony poprawią wyniki? Widzew otrzyma następny zastrzyk gotówki

Jak donosi "Wyborcza", Robert Dobrzycki nie zamierza poprzestać na inwestycjach w klub. Aktualnie ma zamiar dokapitalizować spółkę kwotą kilkunastu milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na działalność klubu.

- Na ten moment cała inwestycja kosztowała mnie 42 miliony złotych. Chodzi o zakup i doinwestowanie spółki, w tym transfery. Będzie jednak tak, że usłyszę, że trzeba dołożyć kolejne miliony i jestem na to przygotowany – mówił Dobrzycki w programie Biznes Klasa. Najwyraźniej taki moment właśnie nadszedł.

Czy kolejne pieniądze poprawią grę zespołu? Trudno to stwierdzić, choć ta na razie jest daleka od oczekiwań kibiców. W zeszłym sezonie Widzew zajął 13. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Tak kolosalne wzmocnienia przed sezonem 2025/2026 sprawiły, iż wszyscy liczyli na to, że zespół może włączyć się do gry o europejskie puchary. Tymczasem w lidze zaliczył falstart, wskutek czego pracę stracił trener Żeljko Sopić.

Zastąpił go Patryk Czubak, ale i jemu wcale nie wiedzie się lepiej. Jego drużyna w lidze odniosła jedną wygraną, zaś trzy razy schodziła z boiska pokonana i aktualnie zajmuje 12. miejsce w tabeli.

Z kolei w pierwszej rundzie Pucharu Polski z Bruk-Betem Termalicą Niecieczą zwyciężył po serii rzutów karnych (2:2, k: 5:4). Właśnie z popularnymi "Słoniami" Widzew 4 października zagra następny mecz, tym razem w ramach rozgrywek ligowych.

Robert Dobrzycki to polski miliarder. Jest prezesem i współwłaścicielem firmy Panattoni. To przedsiębiorstwo, które w 17 krajach zajmuje się budową i użytkowaniem nieruchomości przemysłowych i magazynowych.