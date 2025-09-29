Legia wydała wieczorny komunikat ws. swojej gwiazdy. Co za pech

Legia Warszawa w niedziele popołudnie wygrała przed własną publicznością 1:0 z Pogonią Szczecin. Jedynego gola już w 4. minucie z rzutu karnego zdobył Mileta Rajović. Radość z wygranej zmąciła informacja o kontuzji podstawowego stopera - Kamila Piątkowskiego. W 51. minucie zastąpił go Radovan Pankov.

Wiadomo, co ze zdrowiem Kamila Piątkowskiego

Legia Warszawa na swoim koncie w serwisie X opublikowała informacje na temat zdrowia Kamila Piątkowskiego. Reprezentant Polski powinien być gotowy do gry po przerwie reprezentacyjnej.

"Kamil Piątkowski doznał urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej podczas drugiej połowy meczu z Pogonią Szczecin. Po badaniach diagnostycznych uraz okazał się niegroźny i zawodnik powinien być do dyspozycji trenera Iordanescu po przerwie reprezentacyjnej. Szybkiego powrotu do zdrowia, Kami" - napisał klub.

Kamil Piątkowski może mówić o sporym pechu. Bardzo dobrze grał w meczach Legii Warszawa, był chwalony za wysoką formę i mógł liczyć, że na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski powoła go Jan Urban. Tymczasem, przynajmniej na jakiś czas, musi o tym zapomnieć, bo przeszkodził mu uraz.

Piątkowski opuści również dwa najbliższe mecze Legii Warszawa. Stołeczny klub w czwartek, 2 października (godz. 21) w 1. kolejce Ligi Konferencji podejmie turecki Samsunspor. Trzy dni później (niedziela, 5 października, godz. 20.15) warszawianie w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z liderem - Górnikiem Zabrze.

Piątkowski w tym sezonie w barwach Legii Warszawa zagrał cztery mecze. Jeszcze nie zdobył gola i nie miał asysty. W koszulce reprezentacji Polski jego bilans to: 8 spotkań, bramka i asysta.

