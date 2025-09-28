Powrót na stronę główną
Szokujący gość na Żylecie. Kibice Legii skandowali jego nazwisko
Janusz Waluś - zabójca lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej Chrisa Haniego - był gościem najbardziej zagorzałych kibiców Legii Warszawa przed niedzielnym meczem z Pogonią Szczecin. Fani nie tylko skandowali jego nazwisko, ale przygotowali też specjalną flagę.
Legia - Pogoń
Nazwisko Janusza Walusia niosło się z Żylety, czyli trybuny, na której zasiadają najbardziej zagorzali kibice Legii Warszawa, tuż przed ligowym meczem z Pogonią Szczecin. Zachowanie fanów nie było przypadkowe, bo 72-latek był ich gościem przed niedzielnym spotkaniem.

Waluś, kontrowersyjny działacz środowisk prawicowych, uważany przez wiele grup za terrorystę, pojawił się na Żylecie i stanął nawet na "gnieździe", czyli miejscu, z którego prowadzony jest doping. Duża część kibiców na trybunie entuzjastycznie przyjęła mężczyznę, bijąc mu brawo i skandując jego nazwisko. Ale to nie wszystko.

Waluś na meczu Legia - Pogoń

Na wspomnianym gnieździe zawisła też flaga z podobieństwem Walusia i napisem "Stay strong brother" (Bądź silny bracie - red.). Flaga ta wisiała przez cały czas trwania niedzielnego meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin.

10 kwietnia 1993 r. Waluś, który był działaczem Partii Konserwatywnej i Afrykanerskiego Ruchu Oporu, zastrzelił wygłaszającego socjalistyczne poglądy działacza Chrisa Haniego. Ten przed śmiercią był liderem Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej i "Umkhonto we Sizwe", zbrojnego skrzydła Afrykańskiego Kongresu Narodowego.

Po morderstwie Waluś został zatrzymany i po procesie w Republice Południowej Afryki skazany na karę śmierci. Później wyrok zamieniono na dożywotnie więzienie. 72-latek został osadzony w ciężkim więzieniu w Pretorii. 

Waluś w więzieniu siedział jednak 29 lat. Po tym, jak mężczyzna zrzekł się obywatelstwa RPA i zapowiedział powrót do Polski, został przedwcześnie zwolniony z więzienia. Stało się to dokładnie 7 grudnia 2022 r.

Dwa lata później - po zakończeniu okresu warunkowego zwolnienia - Waluś został deportowany do Polski.  - To jedna z pierwszych rzeczy, o które zapytałem. Południowoafrykańscy podatnicy i wdowa po Hanim nie będą płacić za deportację - mówił minister spraw wewnętrznych Leon Schreiber.

