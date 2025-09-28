Media: Pogoń znalazła nowego trenera! Wygrała walkę z gigantem

Pogoń Szczecin pożegnała się ostatnio z trenerem Robertem Kolendowiczem. Jego tymczasowym następcą został Tomasz Grzegorczyk, ale od początku było jasne, że to jedynie chwilowe rozwiązanie. Wygląda na to, że dzisiejszy mecz z Legią będzie dla niego ostatnim w roli pierwszego trenera Pogoni.

Pogoń znalazła nowego trenera? Ma oglądać dzisiejszy mecz z Legią

Dziennikarz Daniel Trzepacz podał informację, że nowym trenerem Pogoni ma zostać Duńczyk Thomas Thomasberg.

"50-letni Thomas Thomasberg zostanie nowym trenerem Pogoni Szczecin. Duńczyk ostatnio pracował FC Midtjylland. Na swoim koncie ma mistrzostwo i puchar Danii. Dziś z właścicielami Pogoni będzie oglądał mecz z Legią z wysokości trybun" - poinformował na Twitterze.

Thomasberg jeszcze w tym sezonie prowadził duńskie FC Midtjylland. Jego zwolnienie przyszło niespodziewanie - w lidze nie przegrał żadnego meczu, wywalczył też awans do Ligi Europy. Zaskoczone tą informacją były też duńskie media, które w tym ruchu widzą przede wszystkim ambicję klubu, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom.

"Thomasberg gwarantował dobre wyniki, ale nie były one wystarczające, żeby stać się numerem jeden w Danii. Jednocześnie można było odnieść wrażenie, że brakowało rozwoju stylu gry, choć w zespole było wielu bardzo dobrych i drogich zawodników" - czytamy analizę portalu dr.dk. To właśnie styl gry - nastawiony na wygrywanie meczów, a nie ładną grę - ma być największą bolączką drużyn prowadzonych przez tego szkoleniowca.

Następcą Thomasberga został Mike Tullberg, który swoją pracę zaczął od porażki i trzech zwycięstw. FC Midtjylland zajmuje 3. miejsce w lidze duńskiej ze stratą dwóch punktów do lidera, którym jest FC Kopenhaga.

Wygląda na to, że Pogoń rywalizowała o Thomasberga z Al-Ahly. Jeszcze dzisiaj duńskie media podawały za "El Watan", że szkoleniowiec zgodził się na podpisanie dwuletniego kontraktu z egipskim gigantem, gdzie miałby zarabiać trzy miliony dolarów rocznie!

W Ekstraklasie pracuje obecnie jeden duński trener - Niels Frederiksen z Lecha Poznań. W poprzednim sezonie szkoleniowiec poprowadził Lecha do zdobycia mistrzostwa Polski.