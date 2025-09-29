W Widzewie mają już dość. "Ile go jeszcze można trzymać?"

Widzew Łódź w trakcie letniego okienka transferowego wydał na transfery nowych piłkarzy ponad siedem milionów euro. Do klubu dołączyli m.in. Mariusz Fornalczyk, Samuele Akere, Ricardo Visus, Dion Gallapeni, Maciej Kikolski, Peter Therkildsen czy Andi Zeqiri. Łódzki zespół nie miał jednak udanego początku sezonu. W pierwszych dziewięciu meczach zdobył tylko dziesięć punktów. W dodatku w ostatnich sześciu spotkaniach wywalczył tylko cztery punkty i miał cztery porażki.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Kibice Widzewa Łódź mają dość. "Ile go jeszcze można trzymać"

Łodzianie szukali przełamania w niedzielne południe w meczu u siebie z Rakowem Częstochowa. Fani gospodarzy przeżyli kolejne rozczarowanie, bo Widzew przegrał 0:1. W dodatku gola stracił w trzeciej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy. Do siatki gospodarzy trafił wtedy Lamine Diaby-Fadiga.

Kibice Widzewa po meczu byli wściekli. W komentarzach w serwisie X domagają się odejścia trenera Patryka Czubaka.

"Trener potrzebny od zaraz, trener, nie zamiennik trenera ;)"

"Komunikat ze zwolnieniem Czubaka jeszcze dzisiaj, czy dopiero jutro? Ile go jeszcze można trzymać"

"Cała druga połowa bez polotu. Cofnęliśmy się dupskiem do własnego pola karnego i jedyne co to leciały lagi tuż po przejęciu piłki. To samo było w pucharze. Mówiłem, Widzew to zespół idealny dla drużyn w kryzysie. My się cofamy w rozwoju. COFAMY"

"Zagraliśmy gorzej niż w 10 za Myśliwca ze składem za frytki z keczupem. Możemy dalej eksperymentować z graniem bez trenera, kto bogatemu zabroni, natomiast wyglądamy coraz gorzej w każdym aspekcie, wstydliwy występ"

"Żegnaj Czubak, powodzenia w okręgówce!"

"6 porażka w sezonie po 10. kolejkach. Najwięcej w lidze. 15. porażka w roku 2025. Najwięcej spośród ligowiczów, którzy pozostali w Ekstraklasie. 2 punkty nad strefą spadkową. Walka o utrzymanie nadal trwa" - to tylko niektóre z komentarzy w serwisie X.

Czubak trenerem Widzewa został miesiąc temu. Wcześniej był asystentem Żeljko Sopicia, który stracił pracę po szóstej kolejce.

Zobacz także: Kibice Lecha uderzyli w Szymona Marciniaka. Trzy słowa

Widzew Łódź z 10 punktami zajmuje dopiero 11. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. W następnej kolejce (4 października, godz. 14.45) rywalem łodzian będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza.