Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Sensacyjny lider

Sobota z PKO Ekstraklasą rozpoczęła się od meczu Korony Kielce z Lechią Gdańsk. Gospodarze zagrali bardzo dobre spotkanie, zwyciężyli 3:0 i wskoczyli na podium ligowej tabeli! Kielczanie na początku sezonu zanotowali dwie porażki z rzędu, ale w następnych ośmiu potyczkach nikt nie był w stanie ich pokonać (pięć zwycięstw, trzy remisy).
Później sporo bramek zobaczyliśmy w starciu Piasta Gliwice z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Gliwiczanie długo czekali na pierwsze zwycięstwo ligowe. Teraz wreszcie mogą się cieszyć, bo jednocześnie opuścili ostatnie miejsce w tabeli.
Na nim ponownie wylądowała Lechia. Ekipa z Gdańska ma na swoim koncie sześć "oczek", choć trzeba pamiętać, że przystępowała do rozgrywek z pięcioma ujemnymi punktami. Co ciekawe, gdańszczanie w dziesięciu spotkaniach stracili aż 25 bramek, co daje 2,5 gola na mecz.
Na deser wicelider Ekstraklasy Cracovia podejmowała Górnika Zabrze, lidera ligi. Dość długo wydawało się, że w tym starciu padnie bezbramkowy remis. Górnik ostatnie dwa spotkania ligowe wygrał jedną bramką. Tym razem objął prowadzenie w 72. minucie, kiedy piękną akcję wykończył Sondre Liseth. W końcówce podstawowego czasu gry (89. minuta) wyrównał Kahveh Zahiroleslam.
Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 1:1. To sprawia, że Górnik prowadzi w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Drugie miejsce zajmuje Cracovia (18 pkt). Tyle samo punktów zgromadziła Korona Kielce (18 pkt). Z kolei 17 "oczek" mają Wisła Płock i Jagiellonia Białystok.
W niedzielę czekają nas mecze z udziałem ekip występujących w europejskich pucharach. O 12:15 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź. Następnie o 14:45 Lech Poznań podejmie Jagiellonię Białystok, a o 17:30 Legia Warszawa zmierzy się z Pogonią Szczecin.
Tabela Ekstraklasy po sobotnich meczach:
1. Górnik Zabrze 10 meczów, 19 punktów, 15-8 bilans bramek
2. Cracovia 9, 18 pkt, 17-10
3. Korona Kielce 10, 18 pkt, 14-7
4. Wisła Płock 9, 17 pkt, 11-6
5. Jagiellonia Białystok 8, 17 pkt, 14-10
6. Lech Poznań 8, 14 pkt, 15-14
7. Legia Warszawa 8, 12 pkt, 11-6
8. Radomiak Radom 9, 11 pkt, 15-16
9. Zagłębie Lublin 8, 10 pkt, 16-13
10. Widzew Łódź 9, 10 pkt, 13-12
11. Motor Lublin 8, 10 pkt, 9-12
12. Pogoń Szczecin 9, 10 pkt, 10-14
13. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 10, 9 pkt, 13-17
14. Arka Gdynia 9, 9 pkt, 5-9
15. Raków Częstochowa 8, 8 pkt, 8-13
16. GKS Katowice 10, 8 pkt, 11-21
17. Piast Gliwice 8, 7 pkt, 7-9
18. Lechia Gdańsk 10, 6 pkt, 18-25
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!