Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Sensacyjny lider

Sobota z PKO Ekstraklasą rozpoczęła się od meczu Korony Kielce z Lechią Gdańsk. Gospodarze zagrali bardzo dobre spotkanie, zwyciężyli 3:0 i wskoczyli na podium ligowej tabeli! Kielczanie na początku sezonu zanotowali dwie porażki z rzędu, ale w następnych ośmiu potyczkach nikt nie był w stanie ich pokonać (pięć zwycięstw, trzy remisy).

Piast z pierwszym zwycięstwem. Lechia zamyka tabelę

Później sporo bramek zobaczyliśmy w starciu Piasta Gliwice z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Gliwiczanie długo czekali na pierwsze zwycięstwo ligowe. Teraz wreszcie mogą się cieszyć, bo jednocześnie opuścili ostatnie miejsce w tabeli.

Na nim ponownie wylądowała Lechia. Ekipa z Gdańska ma na swoim koncie sześć "oczek", choć trzeba pamiętać, że przystępowała do rozgrywek z pięcioma ujemnymi punktami. Co ciekawe, gdańszczanie w dziesięciu spotkaniach stracili aż 25 bramek, co daje 2,5 gola na mecz.

Starcie na szczycie Ekstraklasy. Górnik nadal liderem

Na deser wicelider Ekstraklasy Cracovia podejmowała Górnika Zabrze, lidera ligi. Dość długo wydawało się, że w tym starciu padnie bezbramkowy remis. Górnik ostatnie dwa spotkania ligowe wygrał jedną bramką. Tym razem objął prowadzenie w 72. minucie, kiedy piękną akcję wykończył Sondre Liseth. W końcówce podstawowego czasu gry (89. minuta) wyrównał Kahveh Zahiroleslam.

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 1:1. To sprawia, że Górnik prowadzi w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Drugie miejsce zajmuje Cracovia (18 pkt). Tyle samo punktów zgromadziła Korona Kielce (18 pkt). Z kolei 17 "oczek" mają Wisła Płock i Jagiellonia Białystok.

W niedzielę czekają nas mecze z udziałem ekip występujących w europejskich pucharach. O 12:15 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź. Następnie o 14:45 Lech Poznań podejmie Jagiellonię Białystok, a o 17:30 Legia Warszawa zmierzy się z Pogonią Szczecin.

Tabela Ekstraklasy po sobotnich meczach:

1. Górnik Zabrze 10 meczów, 19 punktów, 15-8 bilans bramek

2. Cracovia 9, 18 pkt, 17-10

3. Korona Kielce 10, 18 pkt, 14-7

4. Wisła Płock 9, 17 pkt, 11-6

5. Jagiellonia Białystok 8, 17 pkt, 14-10

6. Lech Poznań 8, 14 pkt, 15-14

7. Legia Warszawa 8, 12 pkt, 11-6

8. Radomiak Radom 9, 11 pkt, 15-16

9. Zagłębie Lublin 8, 10 pkt, 16-13

10. Widzew Łódź 9, 10 pkt, 13-12

11. Motor Lublin 8, 10 pkt, 9-12

12. Pogoń Szczecin 9, 10 pkt, 10-14

13. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 10, 9 pkt, 13-17

14. Arka Gdynia 9, 9 pkt, 5-9

15. Raków Częstochowa 8, 8 pkt, 8-13

16. GKS Katowice 10, 8 pkt, 11-21

17. Piast Gliwice 8, 7 pkt, 7-9

18. Lechia Gdańsk 10, 6 pkt, 18-25