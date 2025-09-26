Niebywałe, co zrobił bramkarz Wisły! Ten babol będzie mu się śnił

To była 45. minuta spotkania w Płocku. Wisła rozgrywała piłkę od własnego pola karnego i szybko minęła linię pressingu GKS-u Katowice. Niedaleko pola karnego gości znalazł się Zan Rogelj, który uderzył piłkę w kierunku bramki rywala. Piłka odbiła się jeszcze od Kacpra Łukasiaka, zmieniła parabolę lotu i zaskoczyła interweniującego Rafała Strączka. W ten sposób Wisła wyszła na prowadzenie na samym początku dziesiątej kolejki Ekstraklasy.

Ogromny błąd Rafała Leszczyńskiego. Podział punktów w Płocku

Mecz w Płocku zaczął się dość spokojnie, ale z większą inicjatywą po stronie GKS-u. Przez dłuższy czas oba zespoły oddały po jednym celnym strzale. Po stronie gospodarzy próbował Zan Rogelj, a w drużynie gości - Bartosz Nowak. Stopniowo Wisła coraz częściej pojawiała się pod bramką rywala. W 41. minucie Wiktor Nowak podbił piłkę nad Rafałem Strączkiem w polu karnym katowiczan. Wtedy GKS uratował Borja Galan, który wybił piłkę jeszcze przed linią bramkową.

Wydawało się, że Wisła będzie miała inicjatywę po swojej stronie po przerwie. Stopniowo GKS był coraz bliżej wyrównania. Najpierw piłka odbiła się od dwóch zawodników Wisły po strzale Martena Kuuska, a potem Ilja Szkurin uderzył piłkę tuż obok słupka. Chwilę później szczęście uśmiechnęło się do zespołu Rafała Góraka.

W 54. minucie fatalny błąd popełnił Leszczyński. Bramkarz Wisły nie porozumiał się z Edmundssonem, a potem zagrał sobie piłkę, by chwilę później ją dobrze rozegrać. Z tego skorzystał Marcin Wasielewski, który umieścił piłkę w pustej bramce, więc było 1:1.

Później brakowało klarownych okazji po obu stronach. Na kolejny celny strzał trzeba było poczekać do 71. minuty, gdy swoich sił spróbował Łukasiak. Tutaj Leszczyńskiemu pomógł fakt, ze wcześniej był rykoszet, więc bez problemu złapał piłkę.

W 84. minucie kibice GKS-u ucieszyli się po raz drugi, gdy piłka wpadła do bramki. Wtedy Adam Zrelak wybiegł do piłki prostopadłej i umieścił piłkę w bramce Wisły, natomiast sędzia liniowy od razu podniósł chorągiewkę. Tę decyzję potwierdził też VAR. W drugiej minucie doliczonego czasu gry Marcel Wędrychowski uderzył piłkę głową, natomiast nie trafił w bramkę. Była też próba Mateusza Kowalczyka sprzed pola karnego Wisły, ale piłka leciała prosto w bramkarza.

Remis 1:1 w piątkowym meczu w Płocku oznacza, że Wisła awansuje na trzecie miejsce z 17 punktami i będzie tracić punkt do prowadzącego Górnika Zabrze. Z kolei GKS Katowice pozostanie w strefie spadkowej, mając osiem punktów po dziesięciu meczach.