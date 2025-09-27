Polski 18-latek robi furorę! Chcą go kluby z Bundesligi

Aż trzy z pięciu meczów czwartkowych Pucharu Polski zakończyły się po dogrywce. Jeden z takich pojedynków był z udziałem dwóch drużyn występujących w PKO BP Ekstraklasie: Radomiak - Zagłębie Lubin. Bohaterem spotkania był zaledwie 18-letni pomocnik Marcel Reguła, który zdobył dwie bramki (105. i 120. minuta).

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Hitowy transfer 18-latka z PKO BP Ekstraklasy do Bundesligi?

Marcel Reguła to jeden z najzdolniejszych młodych polskich pomocników. Wzbudza on już zainteresowanie nie tylko czołowych drużyn PKO BO Ekstraklasy, ale też zagranicznych. Serwis Goal.pl poinformował, że najbardziej prawdopodobny jest jego transfer do Bundesligi.

"Z informacji goal.pl wynika, że Regułę obserwuje już coraz większa liczba zagranicznych klubów. W tym momencie dominuje w tym względzie Bundesliga, bo w przypadku tego gracza największe zainteresowanie wykazuje właśnie kilka niemieckich klubów" - pisze dziennikarz Piotr Koźmiński.

Reguła ma ważną umowę z Zagłębiem Lubin do czerwca 2028 roku i nie ma w niej zawartej klauzuli odstępnego. Goal.pl dodaje, że piłkarza reprezentuje potężna agencja, której klientem jest m.in. Wojciech Szczęsny, były reprezentant Polski, bramkarz FC Barcelony.

"Piłkarza reprezentuje bowiem potężna agencja Stellar, jedna z największych na świecie, która ma kontakty praktycznie wszędzie. Z danych Transfermarkt wynika, że w tym momencie Stellar reprezentuje 898 piłkarzy o łącznej wartości 1,99 miliarda euro. Z polskich graczy jej klientem jest między innymi Wojciech Szczęsny" - czytamy.

Reguła w tym sezonie zagrał dziewięć spotkań, zdobył cztery bramki i miał dwie asysty. W sumie jego bilans w Zagłębiu Lubin jest bardzo dobry, bo 20 meczów, pięć goli i tyle samo asyst.

Zobacz także: A jednak! Wielki przełom ws. Ligi Mistrzów. Kibice tylko na to czekali

Reguła dotychczas dwa razy zagrał w reprezentacji Polski U-21. Ma już też swoją pierwszą bramkę w narodowych barwach.

Zagłębie Lubin po ośmiu meczach ma dziesięć punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W następnej kolejce, w poniedziałek 29 września (godz. 18) podejmie Arkę Gdynia.