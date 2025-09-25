Przyszedł do Legii, a teraz dostanie 4 mln euro. "Mam nadzieję, że to koniec"

W kwietniu 2025 roku Legia Warszawa poinformowała, iż nowym dyrektorem operacyjnym został Fredi Bobić, były dyrektor sportowy Herthy Berlin czy Eintrachtu Frankfurt. Do jego obowiązków należy opracowywanie i wdrażanie całościowej strategii rozwoju sportowego klubu, integrującej wszystkie obszary od Akademii do pierwszego zespołu, wdrażaniu i rozwoju procesów zarządczych w ramach obszaru sportu, rozwoju systemów analiz danych i ich wykorzystania w procesach sportowych.

Bobić dostanie miliony od klubu

Mimo zatrudnienia w nowym klubie za Bobiciem wciąż ciągnęły problemy z Herthy Berlin. W styczniu 2023 roku został zwolniony ze stołecznego klubu i od tamtej pory strony spierają się o wysokość odprawy. Jak relacjonuje "Bild" - wyrok zapadł w czwartek w Sądzie Okręgowym nr 2601 w Berlinie II.

"Przez dwa i pół roku Hertha próbowała opóźnić wydanie wyroku w tej sprawie dokumentalnej, składając kilka wniosków o wyłączenie sędziego i obniżenie żądanej kwoty. Hertha próbowała obniżyć pensję Bobicia o 40 procent z powodu spadku do drugiej ligi. Sąd uznał jednak, że klauzula w jego umowie o pracę jest zbyt niejasna" - informuje serwis.

Proces trwał 84 minuty. Sędzia ostatecznie wydał werdykt tymczasowy w postępowaniu dokumentacyjnym. "Bobicowi przysługuje 3,354 mln euro (594 000 euro odszkodowania za trzymiesięczne wynagrodzenie plus 2,76 mln euro odprawy do końca kontraktu 30 czerwca 2024 r.). Plus odsetki w wysokości nieco poniżej 800 000 euro, kwota ta przekracza 4 mln euro" - kontynuowano.

Fredi Bobić: To mogło się skończyć znacznie wcześniej

Teraz niemieccy dziennikarze twierdzą, iż Bobić złoży wniosek o przymusowe wykonanie tymczasowego nakazu. "Sąd odrzucił wszystkie oskarżenia Herthy przeciwko Bobicowi. Hertha będzie musiała natychmiast wpłacić wskazaną kwotę do sądu. Klub ma jednak nadal możliwość wszczęcia dalszego postępowania" - informuje "Bild".

- Bardzo się cieszę, że sprawiedliwości stało się zadość. Mam nadzieję, że to już koniec. Ale to od Herthy zależy, czy to się skończy. Tak jak trwa to już od dwóch i pół roku. To mogło się skończyć znacznie wcześniej - z tym samym rezultatem - powiedział Bobić po rozprawie.