Kosecki wykłada karty na stół. Kibicom Legii to się nie spodoba. "Podpadnę"

1:1 z Rakowem Częstochowa i 0:0 z Jagiellonią Białystok - to dwa ostatnie wyniki Legii Warszawa w ekstraklasie. Mimo obiecującego początku drużyna Edwarda Iordanescu nie zachwyca: w pięciu ostatnich meczach ligowych zdobyła tylko pięć punktów i zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli ekstraklasy.
Legioniści tracą sześć punktów do lidera, Górnika Zabrze, od którego rozegrali o jeden mecz mniej. Cracovia i Jagiellonia, które mają tyle samo spotkań co Legia, wyprzedzają ją jednak o pięć punktów. Czy warszawiacy będą w stanie osiągnąć cel na ten sezon, jakim jest odzyskanie mistrzostwa Polski? O obecnej sytuacji i pierwszych miesiącach pracy Iordanescu rozmawiamy z byłym skrzydłowym Legii - Jakubem Koseckim.
Jakub Kosecki: Zacznę od tego, że to był rozczarowujący mecz, w którym obie drużyny się męczyły. Teraz czas na coś mało popularnego i coś wbrew statystykom: Jagiellonia podobała mi się bardziej jako drużyna. Wiem, że Legia miała więcej sytuacji bramkowych, że z tego powodu zasłużyła, żeby ten mecz wygrać. Ale mam wrażenie, że wszystko, co dobre w jej grze, wynikało z indywidualnych zrywów. Jagiellonia jako zespół była bardziej zorganizowana i dobrze wiedziała co, dlaczego i jak robi. Drużyna Adriana Siemieńca grała na wyjeździe, a o mały włos znowu nie wygrała na Legii. W końcu spalony w obu sytuacjach bramkowych był naprawdę minimalny.
- No tak, bo dużo obiecywałem sobie po letnich transferach. Legia to wciąż największy klub i marka w Polsce, która chce odzyskać też sportową dominację w lidze. Na razie jednak głośne i drogie transfery nie przekładają się na budowę zespołu. W tym momencie Legia to wciąż bardziej zlepek indywidualności i moim zdaniem to było mocno widoczne w meczu z Jagiellonią. Ktoś powie, że goście mieli szczęście, bo Juergen Elitim trafił w słupek i świetnie bronił Sławomir Abramowicz, ale to były tylko pojedyncze zrywy.
- Rozumiem argumenty trenera, ale irytuje mnie jego wieczne narzekanie. Nie wierzę w to, że kiedy przychodził do Legii, nikt nie mówił mu o planowanych zmianach. Zresztą sam mówił o konieczności sprowadzenia nowych piłkarzy. Chciał wzmocnień i je otrzymał. Chciał zmienić kształt drużyny i otrzymał niezbędne narzędzia. Nie każdy trener w Polsce ma taki komfort. Poza tym konieczność pracy pod presją czasu, z nowymi zawodnikami, jest wpisana w pracę w największych polskich klubach. Zawsze ktoś odejdzie i trzeba go zastąpić.
- Nie przesadzałbym, bo poza Morishitą z Legii nie odszedł żaden wielki lider. Oyedele ma duże papiery na granie, ale on w Warszawie był raptem parę miesięcy. Ziółkowski do niedawna też był bardziej zmiennikiem niż podstawowym piłkarzem. Marc Gual? OK, zdobywał bramki, ale i tak bardziej irytował, a Iordanescu ostatecznie postawił na inny typ napastnika. Ilja Szkurin? Nie żartujmy. To nie byli wybitni zawodnicy.
- To tak trudna i złożona sprawa, że nie da się konkretnie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy przypadek jest inny, a kiedy wymieniasz kilku graczy jednocześnie, nie możesz oczekiwać, że wszystko od razu zacznie działać, jak trzeba. Z jednej strony pewne zachowania w piłce nożnej są uniwersalne, ale z drugiej każdy trener ma konkretny pomysł nie tylko na drużynę, ale też na poszczególnych piłkarzy. Dlatego trzeba czasu, żeby zawodnicy nauczyli się i zapamiętali, jak w konkretnej sytuacji, w danym systemie ma zachowywać się boczny obrońca, jak skrzydłowy, a jak ofensywny pomocnik. Dopiero kiedy piłkarze złapią luz, a te zachowania staną się dla nich naturalne, zaczną stawać się drużyną. Ile to potrwa? Chyba nikt tego nie wie.
- Zdecydowanie, po samych jego ruchach i sposobie prowadzenia piłki widać było, że to gracz z innego poziomu. Gołym okiem widać, że on ma wielką jakość i potencjał. Ale liczymy na dużo więcej, a on też potrzebuje czasu. W ostatnich miesiącach nie grał wiele, do sezonu przygotowywał się sam. W meczu z Jagiellonią Urbański pokazał się z dobrej strony, ale na pewno to tylko niewielka część jego możliwości. Jestem przekonany, że kiedy dojdzie do odpowiedniej dyspozycji, szybko przerośnie tę ligę.
- Chyba tam czuje się najlepiej, ale mam wrażenie, że Iordanescu ustawił go na skrzydle trochę z konieczności. Gdyby Urbański miał grać w środku pola, trener musiałby zdjąć albo kapitana Bartosza Kapustkę, albo jednego z najlepszych zawodników, czyli Elitima. Iordanescu ma tu zagwozdkę, którą będzie musiał rozwiązać po indywidualnych rozmowach z zawodnikami. Albo z kogoś zrezygnuje, albo będzie ustawiał Urbańskiego bliżej linii bocznej, gdzie nie będzie czuł się optymalnie.
- Po spotkaniu w Częstochowie byłem zły, bo Legia zasłużyła na zwycięstwo. Warszawiacy byli lepsi, zdominowali Raków zwłaszcza w pierwszej połowie. Wyraźnie widać, że w drużynie Marka Papszuna coś się wypaliło. Mecz z Jagiellonią trochę mnie jednak rozczarował. Po dobrym meczu w Częstochowie w środę spodziewałem się po Legii więcej. Zwłaszcza że grała u siebie.
- Według mnie to była skandaliczna decyzja arbitra. Byłem zdegustowany, że w dobie VAR sędziowie dyktują takie rzuty karne. Nie rozumiem tłumaczeń sędziego, w ogóle nie trafiają do mnie jego argumenty. Przecież w tak dynamicznej sytuacji, kiedy Stojanović skakał do pojedynku, wystarczy minimalny kontakt, by stracił równowagę. Jak w ogóle można mówić o przewinieniu ze strony legionisty? Nie rozumiem, po co nam VAR, skoro nie korzystamy z niego we właściwy sposób.
- Nie będę oceniał trenera po takim czasie, to byłoby nie w porządku. Porozmawiamy o tym za kilka tygodni, gdy pierwsze poważne efekty jego pracy powinny być widoczne. Ale to, co rzuca mi się w oczy, to brak skrzydłowych, których pokochaliby kibice. Szybkich, z dobrą techniką i wykończeniem akcji. Gra Legii często jest prosta i opiera się właśnie na skrzydłach. A zawodnicy na tej pozycji wybierają najprostsze rozwiązania: albo wycofują piłkę na 16. metr, albo posyłają kolejne przeciętne dośrodkowania. Ani Wahan Biczachczjan, ani tym bardziej Stojanović, który miał przecież rywalizować z Pawłem Wszołkiem na prawej obronie, nie są dla mnie skrzydłowymi godnymi Legii. Może okaże się nim Noah Weisshaupt, ale on też jeszcze nie pokazał jakości z Bundesligi. Zakładam, że zagraniczni piłkarze potrzebują nawet pół roku, żeby zacząć grać na miarę talentu i oczekiwań kibiców.
- Rozumiem to zwłaszcza teraz, kiedy na mistrzostwo Polski czekają już ponad cztery lata. Legia to największy klub w Polsce i kibice oczekują sukcesów. Chcą, żeby Legia znowu zdobywała dublety, a nie tylko Puchary Polski. Ale na zbudowanie drużyny nie ma innej recepty jak tylko czas. W tej chwili fani nie mają innego wyboru: muszą zaufać nie tylko Iordanescu i jego piłkarzom, ale też dyrektorowi sportowemu, który wziął na siebie odpowiedzialność za ten projekt. Odpowiedzi na kluczowe pytania przyjdą niedługo.
- W tym momencie sezonu strata pięciu czy sześciu punktów to żadna strata. Spokojnie można powiedzieć, że Legia jest zależna tylko od siebie, swojej gry i liczby zdobywanych punktów. Nikt przy Łazienkowskiej nie musi patrzeć na rywali i przejmować się ich rezultatami. Sporo mogą jednak zmienić najbliższe spotkania. Zwłaszcza jeśli Legia nie zacznie wygrywać.
- Bardzo bym tego chciał, ale czuję, że to się nie wydarzy. Pewnie podpadnę tym kibicom i mam nadzieję, że za kilka miesięcy będą mi przypominać tę wypowiedź, ale według mnie Lech czy Jagiellonia to zespoły lepiej poukładane i mocniejsze od Legii. Legia ma dzisiaj ciekawych piłkarzy i spory potencjał, ale nie ma jeszcze drużyny. Czuję, że Iordanescu nie zdąży poukładać zespołu w odpowiednim czasie. Według mnie większe szanse Legia będzie miała w kolejnym sezonie, o ile oczywiście latem nie przejdzie kolejnej kadrowej rewolucji.
