Podolski ma już dość. Mocne słowa ws. przejęcia Górnika Zabrze

Początek sezonu Ekstraklasy jest niezwykle emocjonujący i zaskakujący - wiele czołowych klubów ma problemy z punktowaniem, a na czele plasują się mniejsze drużyny. Po dziewięciu kolejkach to Górnik Zabrze jest liderem z dorobkiem 18 pkt. Druga jest Cracovia, która ma jedno "oczko" mniej i jeden mecz do rozegrania. Trzecia jest Jagiellonia, a na czwartym i piątym miejscu plasują się Wisła Płock i Korona Kielce. Lech Poznań jest szósty, Legia - siódma, a Raków Częstochowa - piętnasty.
Górnik Zabrze gra kapitalnie mimo ogromnego zamieszania wokół m.in. przejęcia klubu. Już jakiś czas temu chęć zakupu wyraził Lukas Podolski, który złożył ofertę, a nawet we wrześniu spotkał się z prezydentem miasta. Jednak finału tej sprawy wciąż nie widać. Teraz głos zabrał sam zainteresowany, który nie krył frustracji podczas spotkania z dziennikarzami.
- Są rozmowy, ale nic się wielkiego nie wydarzyło. To się toczy już, nie wiem, 2-3 lata. Myślę, że w mieście, obojętnie jaka osoba tam była przy władzy, to nie wiem, czy oni mają tam w ogóle pomysł jak to sprzedać - oświadczył, cytowany przez goal24.pl.
- Zależy mi, aby tu coś osiągnąć, coś zrobić, ale muszą być szczegóły - za ile ma być klub, co jest z czwartą niedokończoną trybuną. Będzie to tak stało, jak wcześniej ta dziura przez pięć lat. Co jest z terenem Walki, Akademią. Jest dużo pytań, na które miasto nie ma odpowiedzi - podkreślił.
Piłkarz uderzył w urzędników mówiąc, że cały czas robią sobie z nim zdjęcia, zamiast "gadać o konkretach". - Wysłałem moją ofertę do miasta i nie ma odpowiedzi do tej pory. Moim zdaniem na dzisiaj miasto nie chce tego sprzedać - zakończył.
