Dramat kapitana Rakowa. Diagnoza brzmi jak wyrok. "Złamanie kości"

W środowym, zaległym hicie Ekstraklasy Lech Poznań bardzo długo znakomicie spisywał się przeciwko Rakowowi Częstochowa. Mistrzowie Polski prowadzili do przerwy 2:0 i nie zanosiło się na remontadę. Jednak w pierwszych minutach drugiej połowy Luisowi Palmie kompletnie odcięło prąd. Honduranin w niegroźnej sytuacji blisko narożnika boiska zaatakował Zorana Arsenicia. Chciał odebrać mu piłkę, ale zrobił to na tyle nieporadnie, że zamiast tego władował mu się prosto w nogę postawną.
Sędzia Szymon Marciniak początkowo pokazał mu żółtą kartkę, ale po obejrzeniu tego na monitorze VAR zmienił jej kolor na czerwony. Arsenić do gry już nie wrócił, schodząc z boiska ze łzami w oczach i mocno usztywnioną lewą stopą. Od razu było widać, że to może być dłuższa przerwa. To niestety potwierdziło się w czwartkowe wczesne popołudnie. Chorwat ma piłkę z głowy na wiele tygodni.
- W środowym meczu z Lechem Poznań boisko z kontuzją opuścił Zoran Arsenić, który mocno ucierpiał po faulu rywala. Niestety, szczegółowe badania wykazały złamanie kości strzałkowej. Według wstępnych diagnoz przerwa „Zoriego" potrwa od 6 do 8 tygodni. Kapitanie, jesteśmy z Tobą! - napisał Raków Częstochowa w oficjalnym komunikacie. Dla wicemistrzów kraju to duży kłopot przed startem gry w Lidze Konferencji (czwartek 2 października z rumuńskim Universitatea Craiova).
Sam sprawca faulu postanowił przeprosić w mediach społecznościowych. W pierwszej części swego oświadczenia przeprosił kolegów z zespołu, którzy osłabieni jego brakiem posypali się, stracili dwa gole i zremisowali ostatecznie 2:2. W drugiej wyraził skruchę w związku ze spowodowaniem urazu Chorwata. - Chcę publicznie przeprosić i podkreślić, że nigdy nie było moją intencją, by skrzywdzić Zorana Arsenicia. Niestety spowodowałem kontuzję, której spowodować nie chciałem. Szczerze życzę mu szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia oraz mnóstwo siły dla niego, dla jego rodziny oraz jego drużyny - napisał honduraski piłkarz na Instagramie.
