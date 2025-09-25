Była 23. minuta meczu Legii. Tak Iordanescu nazwał to, co zrobił sędzia

Piłkarze Legii Warszawa nie odrobili części strat do czołówki ligi. Najbardziej utytułowana polska drużyna w środowy wieczór tylko zremisowała bezbramkowo u siebie z Jagiellonią Białystok. Warszawianie byli zespołem lepszym, mieli więcej dogodnych okazji, ale i tak nie cieszyli się z trzech punktów.

Edward Iordanescu o decyzji sędziego: To duży błąd

Po meczu głos zabrał Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa. Według niego gospodarzom należał się rzut karny w 23. minucie, po tym jak ręką w polu karnym zagrał Taras Romanczuk, który próbował zatrzymać szarżującego Arkadiusza Recę. Sędzia Jarosław Przybył nie odgwizdał jedenastki i nie pobiegł też zobaczyć powtórki. "Powtórki jednak wykazały, że gdy Reca podawał piłkę, to kapitan Jagiellonii został trafiony w rękę, którą się podpierał przy wślizgu. Było to naturalne zachowanie w takiej sytuacji" - pisał w relacji z meczu Aleksander Bernard ze Sport.pl.

- Z mojego punktu widzenia, sytuacja w polu karnym Jagiellonii Białystok powinna się skończyć jedenastką. Piłka odbiła się od ręki, nie było to jej naturalne ułożenie. Futbolówka leciała też w kierunku Pawła Wszołka, który mógł oddać strzał. To spory błąd - powiedział Iordanescu, cytowany przez Legia.Net.

Był on bardzo rozczarowany z wyniku. – Straciliśmy cztery punkty w ostatnich dwóch meczach. Mam nadzieję, że nie będziemy powtarzać błędów, które nam się przytrafiły. Oprócz frustracji i smutku, jestem pewny, że jesteśmy na dobrej drodze i niedługo zaczniemy zdobywać punkty. Dałem trochę minut nowym zawodnikom. Po następnej przerwie reprezentacyjnej będą gotowi w 100 procentach. Musimy pomóc im, by oni mogli pomagać nam. Niestety, nie możemy ryzykować z tymi piłkarzami, więc musimy działać krok po kroku - dodał Iordanescu.

Legia Warszawa po ośmiu kolejkach ma 12 punktów, sześć mniej od prowadzącego Górnika Zabrze, oraz pięć od Cracovii i Jagiellonii Białystok.

Warszawianie w następnej kolejce, w niedzielę 28 września podejmą mocno rozczarowującą w tym sezonie, zajmującą dopiero 12. miejsce (10 punktów w dziewięciu spotkaniach) - Pogoń Szczecin. Początek meczu o godz. 17.30.

