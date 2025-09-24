Tak wygląda tabela Ekstraklasy po meczu Legii. Sensacyjny lider

Raków Częstochowa, Lech Poznań, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok będą reprezentować Polskę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jako że w lipcu oraz sierpniu rozgrywały eliminacje, to mogły przekładać spotkania Ekstraklasy. Teraz nadrobiły część zaległości, rywalizując między sobą.

Pucharowicze nadrabiali zaległości w Ekstraklasie. Tak wygląda ligowa tabela

W środę jako pierwsi zagrali wicemistrzowie Polski oraz obrońcy tytułu. Ci drudzy do przerwy prowadzi 2:0 po golach Joela Pereiry i Luisa Palmy, który w drugiej połowie dostał czerwoną kartkę. Częstochowianie to wykorzystali i po bramkach Petera Baratha oraz Iviego Lopeza (z rzutu karnego) wywalczyli remis 2:2. A były jeszcze cztery nieuznane trafienia.

Zdecydowanie mniej goli padło w stolicy podczas meczu Legii z Jagiellonią. Pod koniec pierwszej połowy trafił Bernardo Vital, lecz po wideoweryfikacji dopatrzono się spalonego. A że nie było żadnej przepisowo zdobytej bramki, to skończyło się 0:0.

Przez to po środowych spotkaniach nie doszło do rewolucji w ligowej tabeli. Raków, Lech oraz Legia utrzymały dotychczasowe pozycje. Natomiast Jagiellonia przesunęła się z czwartego na trzecie miejsce, chociaż miała nawet szansę wyprzedzić Górnika Zabrze, który pozostał sensacyjnym liderem.

Tabela Ekstraklasy po meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze - 9 meczów, 18 punktów, 14-7 bilans bramek Cracovia - 8, 17 pkt, 16-9 Jagiellonia Białystok - 8, 17 pkt, 14-10 Wisła Płock - 8, 16 pkt, 10-5 Korona Kielce - 9, 15 pkt, 11-7 Lech Poznań - 8, 14 pkt, 15-14 Legia Warszawa - 8, 12 pkt, 11-6 Radomiak Radom - 9, 11 pkt, 15-16 Zagłębie Lubin - 8, 10 pkt, 16-13 Widzew Łódź - 9, 10 pkt, 13-12 Motor Lublin - 8, 10 pkt, 9-12 Pogoń Szczecin - 9, 10 pkt, 14-18 Termalica Nieciecza - 9, 9 pkt, 11-13 Arka Gdynia - 9, 9 pkt, 5-10 Raków Częstochowa - 8, 8 pkt, 9-13 GKS Katowice - 9, 7 pkt, 10-20 Lechia Gdańsk - 9, 6 pkt, 18-22 Piast Gliwice - 7, 4 pkt, 3-7

Dziesiąta kolejka Ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach 26-29 września. Jej hitami będą starcia Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań oraz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin (oba w niedzielę 28 września).