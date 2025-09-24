Tak wygląda tabela Ekstraklasy po meczu Legii. Sensacyjny lider

Raków Częstochowa, Lech Poznań, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok będą reprezentować Polskę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jako że w lipcu oraz sierpniu rozgrywały eliminacje, to mogły przekładać spotkania Ekstraklasy. Teraz nadrobiły część zaległości, rywalizując między sobą.
W środę jako pierwsi zagrali wicemistrzowie Polski oraz obrońcy tytułu. Ci drudzy do przerwy prowadzi 2:0 po golach Joela Pereiry i Luisa Palmy, który w drugiej połowie dostał czerwoną kartkę. Częstochowianie to wykorzystali i po bramkach Petera Baratha oraz Iviego Lopeza (z rzutu karnego) wywalczyli remis 2:2. A były jeszcze cztery nieuznane trafienia.
Sprawdź także: Oto co wywiesili kibice na meczu z drużyną z Izraela. Będzie o tym głośno
Zdecydowanie mniej goli padło w stolicy podczas meczu Legii z Jagiellonią. Pod koniec pierwszej połowy trafił Bernardo Vital, lecz po wideoweryfikacji dopatrzono się spalonego. A że nie było żadnej przepisowo zdobytej bramki, to skończyło się 0:0.
Przez to po środowych spotkaniach nie doszło do rewolucji w ligowej tabeli. Raków, Lech oraz Legia utrzymały dotychczasowe pozycje. Natomiast Jagiellonia przesunęła się z czwartego na trzecie miejsce, chociaż miała nawet szansę wyprzedzić Górnika Zabrze, który pozostał sensacyjnym liderem.
Dziesiąta kolejka Ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach 26-29 września. Jej hitami będą starcia Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań oraz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin (oba w niedzielę 28 września).
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!