Media: Pogoń idzie na całość. Rozmawiają z kolejnym mistrzem świata

"Poinformowałem Roberta Kolendowicza, że nie jest już trenerem Pogoni. Ze strony klubu chciałbym mu podziękować za pracę i życzę wszystkiego najlepszego w dalszych przedsięwzięciach" - napisał 16 września Alex Haditaghi, właściciel szczecinian, w serwisie X. Od tamtej pory drużynę tymczasowo prowadzi Tomasz Grzegorczyk, a jednocześnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca.

Pogoń Szczecin poszukuje trenera. Nawiązali kontakt ze zdobywcą Złotej Piłki

Niedawno przewinęła się kandydatura Philippe'a Clementa, który dawniej prowadził AS Monaco czy Rangersów i czterokrotnie był mistrzem Belgii. A według informacji serwisu Goal.pl do gry weszło jeszcze większe nazwisko. Konkretnie Fabio Cannavaro.

Mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki z 2006 r. trzy lata temu był rozpatrywany w kontekście przejęcia reprezentacji Polski (po Paulo Sousie). Karierę trenerską rozpoczął 11 lat temu w Guangzhou Evergrande, potem było: Al-Nassr (2015-2016), TJ Quanjian (2016-2017), znów Guangzhou (2017-2021, w tym czasie przez miesiąc prowadził też kadrę Chin), Benevento (2022-2023), Udinese (2024) oraz Dinamo Zagrzeb (2024-2025). Jedynym znaczącym sukcesem jest mistrzostwo Chin w sezonie 2019.

Fabio Cannavaro łączony z Pogonią Szczecin. Jeden mistrz świata już czeka

"Czy kontakt ze strony Pogoni oznacza, że Cannavaro faktycznie trafi do Szczecina? Na tym etapie trudno przesądzić, czy to tylko sondowanie, czy poważniejsze negocjacje. [...] Szczeciński klub prowadzi poszukiwania na kilku kierunkach" - informuje źródło. Gdyby ostatecznie padło na Włocha, to byłby to drugi mistrz świata w stolicy województwa zachodniopomorskiego - kilka dni trafił tam Francuz Benjamin Mendy (triumfator mundialu 2018).

Co do wspomnianego wcześniej Clementa, to trudno będzie "doprowadzić ten temat do szczęśliwego końca", bowiem "oczekiwania Belga są jak na polskie warunki bardzo wysokie". Sondowano możliwość ściągnięcia szkoleniowca z Hiszpanii czy Bałkanów, a rozpatrywanych było też kilka innych opcji.

Na ogłoszenie nowego trenera Pogoni Szczecin trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie stanowisko zajmuje Grzegorczyk, który w debiucie przegrał 3:4 z Lechią Gdańsk. Szansę na poprawę on i jego zespół będą mieli w niedzielę 28 września, gdy szczecinianie zagrają z Legią Warszawa.