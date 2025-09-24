"10 milionów euro". Wielki talent polskiej piłki rozchwytywany

Jagiellonia Białystok jest jednym z czterech polskich klubów, które będą reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Faza ligowa Ligi Konferencji będzie dobrym oknem wystawowym dla piłkarzy zespołu prowadzonego przez Adriana Siemieńca. Wśród nich jest Oskar Pietuszewski. Chwali go legenda polskiej piłki.

Wielki transfer z Polski? "10 milionów euro"

- Faktycznie, skrzydłowy rozwija się harmonijnie, niektórzy chcieliby, żeby rozwijał się szybciej niż jego metryka przewiduje. Jeżeli Mariusz Piekarski, jego agent, będzie nad nim czuwał, to w niedalekiej przyszłości Jagiellonia może za niego dostać nawet 10 milionów euro. Są kluby, które chciałyby go kupić już teraz i zostawić w Białymstoku. Więcej będzie można o tym mówić dopiero zimą - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Taka rekomendacja od Frankowskiego - legendy Jagiellonii Białystok, ekstraklasy i byłego reprezentanta Polski to duże wyróżnienie. Pietuszewski od dawna uchodzi za duży talent. Już w kwietniu tego roku, gdy Jagiellonia rywalizowała w ćwierćfinale Ligi Konferencji z Realem Betis, głos w sprawie przebojowego zawodnika zabierał dyrektor sportowy hiszpańskiego klubu Manu Fajardo.

- Oskar Pietuszewski to zawodnik, który zaskoczył bardzo pozytywnie. Odwagą, determinacją, poziomem. Musi jeszcze troszeczkę pograć, ale to jest kwestia czasu, jak znajdzie się w lepszych ligach - mówił w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Oskar Pietuszewski w maju skończył 17 lat. We wrześniu zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21. Dwa razy wystąpił w spotkaniach drużyny prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Zdobył w tych meczach trzy gole i zaliczył jedną asystę.

Jagiellonia Białystok w środowy wieczór rozegra zaległy mecz szóstej kolejki ekstraklasy. Zmierzy się w Warszawie z Legią.