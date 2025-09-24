Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement
  • Link został skopiowany

Borek pod wrażeniem polskiego klubu. "To musi budzić respekt"
Za Jagiellonią Białystok kolejne bardzo intensywne okienko transferowe. Wiele zmian, nowych zawodników, odejść. Mimo to białostoczanie na razie radzą sobie najlepiej ze wszystkich reprezentantów Ekstraklasy w europejskich pucharach. To bezsprzecznie budzi duży szacunek. W programie na żywo na kanale Ekstraklasa TV na YouTube o podlaskim klubie niezwykle ciepło wypowiedział się Mateusz Borek, który nie ukrywał, że jest pod wrażeniem tego, co tam budują.
Mateusz Borek
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=brx2q44cYZg

Patrząc na skład Jagiellonii i porównując go do tego z poprzedniego sezonu, można powiedzieć, że przez szatnię przeszło prawdziwe tornado. Latem z Białegostoku odeszło łącznie kilkunastu piłkarzy, w tym wielu bardzo ważnych. Rozmontowany został środek obrony Adrian Dieguez - Mateusz Skrzypczak, do Górnika Zabrze przeniósł się lider środka pola Jarosław Kubicki, wypożyczenia zakończyli Joao Moutinho, Enzo Ebosse i Darko Churlinov. Oczywiście Jagiellonia większość dziur zasypała, bo aż trzynastu nowych zawodników przyszło. Jednak takie rewolucje nie zawsze od razu dobrze przebiegają. 

Zobacz wideo Maria Żodzik wicemistrzynią świata w skoku wzwyż! "Marzyłam o tym medalu"

Jagiellonia latem w chaosie, ale w pełni kontrolowanym. Nie o każdym to można powiedzieć

Widać to choćby po Widzewie Łódź i Pogoni Szczecin. Te kluby też wiele pozmieniały, mają imperialne plany, ale na razie po dziewięciu kolejkach uciułały po 10 punktów i są w dolnej połowie tabeli. Jagiellonia tymczasem jest czwarta (16 pkt), pomimo że rozegrała tylko siedem spotkań, a przecież zakwalifikowała się jeszcze do fazy ligowej Ligi Konferencji. Adrian Siemieniec zdaje kolejny trudny test przy pomocy świetnie sprawującego się w roli dyrektora sportowego Michała Masłowskiego. Respektu względem pracy tego duetu nie krył Mateusz Borek. W programie Ekstraklasa Live na kanale Ekstraklasy na YouTube dziennikarz nie szczędził im pochwał.

Mateusz Borek pod wrażeniem Jagiellonii. "Myślałem, że to potrwa dłużej"

- To jest projekt, który mi imponuje. Ja się trochę o wyniki Jagiellonii obawiałem, widząc, jak mocna jest przebudowa. Wiedzieliśmy, że ma niektórych zawodników tylko wypożyczonych na określonych warunkach, że to są piłkarze za drodzy w normalnych warunkach dla Jagiellonii. To, co zrobili Łukasz Masłowski z Adrianem Siemieńcem. Jak oni szybko ten pożar ugasili. Ja myślałem, że to potrwa dłużej. Tymczasem tutaj dalej czołówka Ekstraklasy, ponownie faza ligowa Ligi Konferencji. To musi budzić respekt - powiedział Borek.

Jagiellonia już dziś (środa 24 września) o 21:00 rozegra zaległy mecz ligowy na wyjeździe z Legią Warszawa o 21:00. Później w weekend, a konkretnie w niedzielę 28 września czeka ich kolejny trudny wyjazd, tym razem do Poznania na mecz z Lechem. Ligę Konferencji zaczną w czwartek 2 października domowym starciem z maltańskim Hamrun Spartans. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!