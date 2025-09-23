- Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć - mówił zaraz po transferze Kacper Urbański. Choć od początku z jego przyjściem wiązano spore nadzieje, jak na razie 11-krotny reprezentant Polski rozegrał w Legii Warszawa zaledwie 10 minut. Na tak krótki czas Edward Iordanscu wprowadził go z ławki w meczu z Radomiakiem Radom (4:1). W zeszłą sobotę przeciwko Rakowowi Częstochowa (1:1) Urbański nawet nie podniósł się ławki. Dlaczego?

To dlatego Urbański w Legii prawie nie gra. "Potrzebuje jeszcze..."

W programie "Poznań vs. Warszawa" na kanale Meczyki mówił o tym dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki. Okazuje się, że dyspozycja Urbańskiego pozostawia jeszcze sporo do życzenia. - Da się usłyszeć, że on potrzebuje jeszcze trochę czasu, by mógł dojść do formy. Ja sam przyznaję, że widząc dwa treningi Legii, nie byłem wniebowzięty, widząc jego postawę - przyznał.

Dla fanów Legii brzmi to z pewnością niepokojąco. Z drugiej strony 21-latkowi trudno się dziwić. W poprzednim sezonie w barwach Monzy grał bardzo mało, a od kwietnia nie rozegrał ani jednego oficjalnego meczu. Z powodu braków w przygotowaniu nie zjawił się zresztą na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski - ani tej dorosłej, ani młodzieżowej. - Kacper trenował indywidualnie w grupie, nie był w pełnym treningu z drużyną. Dlatego jestem przekonany, że lepszą decyzją było danie mu czasu, zaraz w Legii wejdzie w rytm meczowy - tłumaczył wówczas trener kadry U-21 Jerzy Brzęczek.

Urbański nie dostał szansy z Rakowem. "Zabrakło ryzyka"

Mimo wszystko Urbański nadal dysponuje ogromnym potencjałem. Dlatego też Kamieniecki chciał go zobaczyć w starciu z Rakowem nawet na kilka minut. - Zabrakło mi choćby tej małej szansy. Taki Kacper Urbański nawet nie w jakiejś fantastycznej formie, ale ma ten "magic touch", może gdzieś posłać jedno podanie, które o wszystkim przesądzi. I właśnie takiego minimalnego ryzyka mi zabrakło - tłumaczył.

Ostatecznie Legia zremisowała tamto spotkanie 1:1. Urbański kolejną szansę na występ może mieć w środę 24 września. Wówczas jego klub zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Kamieniecki nie spodziewa się go jednak w wyjściowym składzie.