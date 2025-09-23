Lewandowski w Legii na koniec kariery? Żewłakow nawet się nie zawahał

Robert Lewandowski drogę do wielkiej kariery w piłce nożnej rozpoczynał w Warszawie. Latem 2005 r. podpisał kontrakt z Legią i przez rok występował w jej drugiej drużynie (m.in. ze swoim późniejszym agentem Cezarym Kucharskim). Stołeczny klub pożegnał go bez większego żalu, czego potem mógł żałować - zupełnie inaczej było u zawodnika, który to odrzucenie niejako przekuł w siłę. Czy po latach obie strony mogłyby się dogadać?

Robert Lewandowski wróci do Legii Warszawa? Michał Żewłakow odpowiada

Napastnik ma ważny kontrakt z FC Barceloną tylko do końca bieżących rozgrywek, więc po ich zakończeniu może bez przeszkód zmienić klub (a już w styczniu podpisać przedwstępną umowę). Czy mógłby przenieść się do Legii? O to został zapytany Michał Żewłakow, dyrektor sportowy stołecznego klubu, w programie "Liga+Extra".

W sekcji "Pomidor", gdzie można odpowiadać tylko: "tak", "nie" lub raz "pomidor", by uniknąć jasnego stawiania sprawy, działacz Legii dostał pytanie o to, czy będzie starał się, aby Lewandowski zakończył karierę w Legii? - Nie - odparł Żewłakow.

Robert Lewandowski jeszcze kiedyś zagra w polskim klubie?

Sprowadzenie napastnika do Polski byłoby hitem na skalę światową i jeszcze bardziej nakręciłoby zainteresowanie Ekstraklasą. Jednak jawi się jako niezwykle trudne - tak naprawdę nie wiadomo, jak potoczą się losy piłkarza w Barcelonie. Gdyby w przyszłym roku z niej odszedł i chciał kontynuować karierę, to zostałby zasypany ofertami (np. z Arabii Saudyjskiej). Wiele z nich byłoby dużo korzystniejszych finansowo niż potencjalne propozycje z polskiej ligi. Choć może piłkarski patriotyzm wziąłby górę i gracz dałby się namówić na występy ojczyźnie?

Na razie Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony, z którą gra o najwyższe cele. To jego czwarty sezon w stolicy Katalonii, wcześniej przez 12 lat grał w Niemczech (osiem w Bayernie Monachium i cztery w Borussii Dortmund). W Polsce na poziomie seniorskim występował w Zniczu Pruszków (2006-2008) i Lechu Poznań (2008-2010).