Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement
  • Link został skopiowany

Lewandowski w Legii na koniec kariery? Żewłakow nawet się nie zawahał
Robert Lewandowski na starcie profesjonalnej kariery odbił się od Legii Warszawa. Po latach stołeczny klub może tego żałować, ale czy jest szansa, aby drogi jego oraz piłkarza jeszcze się zeszły? W programie "Liga+Extra" pytanie o napastnika dostał dyrektor sportowy Michał Żewłakow. I odpowiedział krótko.
Michał Żewłakow / Robert Lewandowski
zrzut ekranu z https://x.com/CANALPLUS_SPORT/status/1969841918075982218 / REUTERS/Isabel Infantes

Robert Lewandowski drogę do wielkiej kariery w piłce nożnej rozpoczynał w Warszawie. Latem 2005 r. podpisał kontrakt z Legią i przez rok występował w jej drugiej drużynie (m.in. ze swoim późniejszym agentem Cezarym Kucharskim). Stołeczny klub pożegnał go bez większego żalu, czego potem mógł żałować - zupełnie inaczej było u zawodnika, który to odrzucenie niejako przekuł w siłę. Czy po latach obie strony mogłyby się dogadać?

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Robert Lewandowski wróci do Legii Warszawa? Michał Żewłakow odpowiada

Napastnik ma ważny kontrakt z FC Barceloną tylko do końca bieżących rozgrywek, więc po ich zakończeniu może bez przeszkód zmienić klub (a już w styczniu podpisać przedwstępną umowę). Czy mógłby przenieść się do Legii? O to został zapytany Michał Żewłakow, dyrektor sportowy stołecznego klubu, w programie "Liga+Extra".

W sekcji "Pomidor", gdzie można odpowiadać tylko: "tak", "nie" lub raz "pomidor", by uniknąć jasnego stawiania sprawy, działacz Legii dostał pytanie o to, czy będzie starał się, aby Lewandowski zakończył karierę w Legii? - Nie - odparł Żewłakow.

Robert Lewandowski jeszcze kiedyś zagra w polskim klubie? 

Sprowadzenie napastnika do Polski byłoby hitem na skalę światową i jeszcze bardziej nakręciłoby zainteresowanie Ekstraklasą. Jednak jawi się jako niezwykle trudne - tak naprawdę nie wiadomo, jak potoczą się losy piłkarza w Barcelonie. Gdyby w przyszłym roku z niej odszedł i chciał kontynuować karierę, to zostałby zasypany ofertami (np. z Arabii Saudyjskiej). Wiele z nich byłoby dużo korzystniejszych finansowo niż potencjalne propozycje z polskiej ligi. Choć może piłkarski patriotyzm wziąłby górę i gracz dałby się namówić na występy ojczyźnie?

Zobacz też: Szczęsnego zabrakło na liście! "Nie zapisał się niczym szczególnym"

Na razie Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony, z którą gra o najwyższe cele. To jego czwarty sezon w stolicy Katalonii, wcześniej przez 12 lat grał w Niemczech (osiem w Bayernie Monachium i cztery w Borussii Dortmund). W Polsce na poziomie seniorskim występował w Zniczu Pruszków (2006-2008) i Lechu Poznań (2008-2010).

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?