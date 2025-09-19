Oto tabela Ekstraklasy po piątku. Nowy lider!

W pierwszym spotkaniu 9. kolejki Ekstraklasy Cracovia pojechała do Katowic, by zmierzyć się z tamtejszym GKS-em. Podopieczni Rafała Góraka mają znacznie cięższy drugi sezon i wszystko wskazuje na to, że tym razem zamiast miejsca w środku tabeli, będą do końca walczyć o utrzymanie. Po ośmiu meczach zajmowali 15. pozycję, ostatnią bezpieczną nad strefą spadkową.

Sytuacja w tabeli Cracovii była zgoła odmienna. Zajmowała trzecie miejsce, a wśród ekspertów nie brakuje głosów stawających ją w roli czarnego konia walki o mistrzostwo w sezonie 2025/2026. "Pasy" wywiązały się z zadania pokonania GKS-u. Choć pierwsze pół godziny meczu w ich wykonaniu nie było najlepsze, to w dalszej części spotkania gości nie zawodziła skuteczność i ostatecznie triumfowali aż 3:0.

Wisła nie uniosła presji! Mamy nowego lidera

Drugim spotkaniem piątkowej gry w Ekstraklasie był mecz Wisły Płock z Jagiellonią Białystok. Beniaminek z Płocka nie miał więc przed sobą łatwego zadania. Jagiellonia z ostatnich pięciu spotkań wygrała cztery, a raz zremisowała. A przecież zwycięstwo z jedną z najlepszych drużyn w kraju zapewniało podopiecznym Mariusza Misiury powrót na fotel lidera.

Biorąc pod uwagę jakość "Jagi", fani Wisły mogą pocieszać się, że niespodziewanie wysoka pozycja ich drużyny w tabeli nie jest dziełem przypadku, bo mecz był bardzo wyrównany. Ostatecznie jednak to zespół Adriana Siemieńca cieszył się ze zdobycia trzech punktów po tym, jak Jesus Imaz wywalczył rzut karny a Afimico Pululu zamienił jedenastkę na bramkę.

Wskutek obu piątkowych spotkań doszło do sporych przetasowań na szczycie tabeli Ekstraklasy. Prowadzi w niej Cracovia, która na koncie ma 17 punktów. Tuż za nią z 16. "oczkami" jest Wisła Płock. Taką samą zdobycz punktową ma Jagiellonia, która awansowała z piątego na trzecie miejsce.

Tak wygląda tabela Ekstraklasy po piątkowych meczach dziewiątej kolejki:

1. Cracovia - 8 meczów, 17 punktów, 16-9 bilans bramek

2. Wisła Płock - 8, 16 pkt, 10-5

3. Jagiellonia Białystok - 7, 16 pkt, 14-10

4. Górnik Zabrze - 8, 15 pkt, 11-5

5. Korona Kielce - 8, 14 pkt, 11-7

6. Legia Warszawa - 6, 10 pkt, 10-5

7. Widzew Łódź - 8, 10 pkt, 11-9

8. Lech Poznań - 6, 10 pkt, 11-12

9. Pogoń Szczecin - 8, 10 pkt, 11-14

10. Zagłębie Lubin - 7, 9 pkt, 14-11

11. Termalica Nieciecza - 8, 9 pkt, 11-11

12. Motor Lublin - 7, 9 pkt, 7-10

13. Radomiak Radom - 8, 8 pkt, 14-16

14. Arka Gdynia - 8, 8 pkt, 5-10

15. GKS Katowice - 9, 7 pkt, 10-20

16. Raków Częstochowa - 6, 6 pkt, 6-10 *

17. Piast Gliwice - 6, 4 pkt, 3-6 *

18. Lechia Gdańsk - 8, 3 pkt, 14-19 *

* - Drużyny znajdujące się w strefie spadkowej