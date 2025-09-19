Oto tabela Ekstraklasy po piątku. Nowy lider!

W pierwszym spotkaniu 9. kolejki Ekstraklasy Cracovia pojechała do Katowic, by zmierzyć się z tamtejszym GKS-em. Podopieczni Rafała Góraka mają znacznie cięższy drugi sezon i wszystko wskazuje na to, że tym razem zamiast miejsca w środku tabeli, będą do końca walczyć o utrzymanie. Po ośmiu meczach zajmowali 15. pozycję, ostatnią bezpieczną nad strefą spadkową.
Sytuacja w tabeli Cracovii była zgoła odmienna. Zajmowała trzecie miejsce, a wśród ekspertów nie brakuje głosów stawających ją w roli czarnego konia walki o mistrzostwo w sezonie 2025/2026. "Pasy" wywiązały się z zadania pokonania GKS-u. Choć pierwsze pół godziny meczu w ich wykonaniu nie było najlepsze, to w dalszej części spotkania gości nie zawodziła skuteczność i ostatecznie triumfowali aż 3:0.
Drugim spotkaniem piątkowej gry w Ekstraklasie był mecz Wisły Płock z Jagiellonią Białystok. Beniaminek z Płocka nie miał więc przed sobą łatwego zadania. Jagiellonia z ostatnich pięciu spotkań wygrała cztery, a raz zremisowała. A przecież zwycięstwo z jedną z najlepszych drużyn w kraju zapewniało podopiecznym Mariusza Misiury powrót na fotel lidera.
Biorąc pod uwagę jakość "Jagi", fani Wisły mogą pocieszać się, że niespodziewanie wysoka pozycja ich drużyny w tabeli nie jest dziełem przypadku, bo mecz był bardzo wyrównany. Ostatecznie jednak to zespół Adriana Siemieńca cieszył się ze zdobycia trzech punktów po tym, jak Jesus Imaz wywalczył rzut karny a Afimico Pululu zamienił jedenastkę na bramkę.
Wskutek obu piątkowych spotkań doszło do sporych przetasowań na szczycie tabeli Ekstraklasy. Prowadzi w niej Cracovia, która na koncie ma 17 punktów. Tuż za nią z 16. "oczkami" jest Wisła Płock. Taką samą zdobycz punktową ma Jagiellonia, która awansowała z piątego na trzecie miejsce.
* - Drużyny znajdujące się w strefie spadkowej
