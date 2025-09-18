Afera. Właściciel Pogoni naprawdę to powiedział o ligowym rywalu

Pogoń Szczecin przeprowadziła w ostatnich dniach głośny transfer. Do zespołu trafił Benjamin Mendy, były piłkarz Manchesteru City, mistrz świata z 2018 roku. Francuz ma najlepsze lata za sobą, w przeszłości był oskarżany o napaści seksualne, ale później uniewinniono go z zarzutów. Niezwykle dumny ze ściągnięcia gracza o takim CV jest Alex Haditaghi. Coraz częściej zdarza się jednak, że właściciel Pogoni jest atakowany przez kibiców innych klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Kosecki: Jesteśmy świadkami początku końca

Haditaghi użył mocnych słów. "Nie mają honoru"

Haditaghi ma na pieńku z Cracovią. Potwierdziło się to po tym, co napisał jeden z kibiców tego klubu, który nazwał właściciela "obleśnym" - podobnie zresztą jak samą Pogoń i transfer Mendy'ego. Odpowiedź właściciela Portowców była natychmiastowa.

"Wolałbym być nazywany obleśnym właścicielem, niż być częścią klubu i kibiców, którzy słyną z zabijania i dźgania ludzi nożami. Fakt, że idioci tacy jak ty z Cracovii w ogóle śmią się odezwać, jest śmieszny. Ty i cała twoja organizacja cuchniecie brudem i hańbą. Twoi kibice nie mają honoru, szacunku, klasy, tylko przemoc i tchórzostwo" - napisał Haditaghi.

"Mówcie o mnie, co chcecie, ale ja przynajmniej stoję po stronie życia, piłki nożnej i budowania czegoś realnego. Wy stoicie z nożami, krwią na rękach i haniebnym dziedzictwem, które kala polską piłkę nożną" - dodał.

Cracovia "podpadła" Haditaghiemu

Kanadyjczyk z irańskimi korzeniami dawał już niedawno do zrozumienia, że nie po drodze mu z Cracovią. Można to było zauważyć m.in. przy okazji transferu Sama Grenwooda.

Jarosław Gambal, dyrektor skautingu "Pasów" mówił wówczas, że zrezygnował ze starań o tego piłkarza, gdy widział, jaką ma pensję. Ten ostatecznie trafił do Pogoni. Haditaghi kpił z zachowania przedstawiciela ekipy z Krakowa. W dodatku podkreślał, że słyszał sporo o Cracovii, ale nigdy nie było to nic dobrego.