Legendarny gwiazdor pokazał, co dostał w paczce od Lecha Poznań. Hit!

Podczas meczu Lecha Poznań z Manchesterem City w 2010 roku furorę zrobili kibice "Kolejorza", którzy w pewnym momencie odwrócili się plecami do boiska, objęli się rękoma i zaczęli podskakiwać. Taki sposób dopingowania został nazwany "Poznań" i z tego sposobu kibicowania korzystają kibice "Obywateli".

Muzyk otrzymał wyjątkowy prezent od Lecha Poznań

Jednymi z fanów Manchesteru City są Noel i Liam Gallagherowie, czyli członkowie legendarnego zespołu Oasis. Co ciekawe podczas swojej światowej trasy koncertowej zachęcali oni fanów, by wykonywali "Poznań" na ich koncercie.

W związku z tym przedstawiciele Lecha Poznań skontaktowali się z Noelem Gallagherem i wysłali mu koszulkę z jego nazwiskiem i numerem "12", który jest zastrzeżony dla kibiców, czyli dwunastego zawodnika Kolejorza.

Ponadto w załączonym liście napisano: "Widzieliśmy nagrania z Waszych koncertów, na których zachęcacie fanów Oasis, by przyłączyli się i zrobili 'Poznań' – i musimy przyznać, że robi to naprawdę ogromne wrażenie!" - czytamy.

"Może kiedyś zechcesz odwiedzić również nasze miasto – albo żeby zagrać u nas koncert, albo żeby na własnej skórze odczuć niepowtarzalną atmosferę meczu Lecha na naszym stadionie. Prosimy, abyś śmiało nosił tę koszulkę, dzielił się nią z innymi lub po prostu zachował ją jako symbol więzi łączącej Cię z naszym klubem" - napisano.

Reakcja Gallaghera na prezent od Lecha Poznań

Zdjęcie tego prezentu gitarzysta Oasis zamieścił w serwisie X z podpisem: "Dziękujemy wszystkim w Lechu Poznań. To była największy hit wieczoru na całym świecie. Nawet fani (Manchesteru - przyp. red.) United to robili!"