Gruchnęły wieści ws. nowej pracy Goncalo Feio. To polski klub!

Goncalo Feio w dość kuriozalnych okolicznościach trafił na bezrobocie. Mimo że Legia Warszawa proponowała mu przedłużenie umowy, ten miał zażądać lepszych warunków. Gdy klub odmówił, Portugalczyk związał się z występującym na poziomie Ligue 2 USL Dunkerque. Tam jednak zabawił raptem 2 tygodnie i zanim w ogóle zdążył poprowadzić zespół w jakimkolwiek meczu, w atmosferze konfliktu rozwiązał umowę. Teraz pojawiła się jednak możliwość, by znów trafił do jednego z polskich klubów.

Media: Goncalo Feio łączony z Radomiakiem Radom! Taki mają plan

Zdaniem Weszło.com ewentualne zatrudnienie Feio rozważa Radomiak Radom. Zespół ten otworzył nowy sezon Ekstraklasy znakomicie. Na inaugurację rozgromił Pogoń Szczecin aż 5:1, potem przyszedł remis 1:1 z Arką Gdynia i zwycięstwo 3:1 z Rakowem Częstochowa. Niestety później coś się zacięło i z ostatnich pięciu spotkań Radomiak cztery przegrał i jedno zremisował. Dlatego też pod znakiem zapytania stanęła dalsza przyszłość dotychczasowego szkoleniowca - Joao Henriquesa.

52-letni trener według Weszło.com na razie powinien dostać szansę na wyprowadzenie drużyny z kryzysu. Gdyby jednak mu się nie powiodło, a właściciele straciliby cierpliwość, "planem B" pozostaje zmiana na ławce trenerskiej. A głównym faworytem do objęcia posady wydaje się właśnie Feio i przemawiają za tym mocne argumenty. - Raz, że portugalsko-polska szatnia pasuje do zatrudnienia portugalsko-polskiego trenera. Dwa, że Radomiak rozmawiał z Goncalo w przeszłości. Trzy, że asystent Feio to brat obecnego dyrektora sportowego klubu. Cztery, że sam zainteresowany od kilku tygodni usilnie kręci się po Polsce, próbując zaczepić się w nowym zespole - wylicza portal.

W nie tak odległej przeszłości Goncalo Feio był już zresztą łączony z innymi polskimi klubami - Pogonią Szczecin i Wieczystą Kraków. Ten ostatni zaprzeczał jednak, by kontaktował się z Portugalczykiem.