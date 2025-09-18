Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Gruchnęły wieści ws. nowej pracy Goncalo Feio. To polski klub!
Goncalo Feio od 13 lipca pozostaje bez pracy. Najpierw nie dogadał się z Legią Warszawa ws. przedłużenia umowy, a potem po zaledwie dwóch tygodniach rozstał się z francuskim USL Dunkerque. Obecnie Portugalczyk rozgląda się więc za nową posadą i całkiem możliwe, że niebawem wróci do Polski. Zdaniem Weszło.com zatrudnienie go rozważa jeden z klubów Ekstraklasy.
&Mecz Ekstraklasy Legia - Grnik Zabrze
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Goncalo Feio w dość kuriozalnych okolicznościach trafił na bezrobocie. Mimo że Legia Warszawa proponowała mu przedłużenie umowy, ten miał zażądać lepszych warunków. Gdy klub odmówił, Portugalczyk związał się z występującym na poziomie Ligue 2 USL Dunkerque. Tam jednak zabawił raptem 2 tygodnie i zanim w ogóle zdążył poprowadzić zespół w jakimkolwiek meczu, w atmosferze konfliktu rozwiązał umowę. Teraz pojawiła się jednak możliwość, by znów trafił do jednego z polskich klubów.

Zobacz wideo Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Kosecki: Jesteśmy świadkami początku końca

Media: Goncalo Feio łączony z Radomiakiem Radom! Taki mają plan

Zdaniem Weszło.com ewentualne zatrudnienie Feio rozważa Radomiak Radom. Zespół ten otworzył nowy sezon Ekstraklasy znakomicie. Na inaugurację rozgromił Pogoń Szczecin aż 5:1, potem przyszedł remis 1:1 z Arką Gdynia i zwycięstwo 3:1 z Rakowem Częstochowa. Niestety później coś się zacięło i z ostatnich pięciu spotkań Radomiak cztery przegrał i jedno zremisował. Dlatego też pod znakiem zapytania stanęła dalsza przyszłość dotychczasowego szkoleniowca - Joao Henriquesa.

52-letni trener według Weszło.com na razie powinien dostać szansę na wyprowadzenie drużyny z kryzysu. Gdyby jednak mu się nie powiodło, a właściciele straciliby cierpliwość, "planem B" pozostaje zmiana na ławce trenerskiej. A głównym faworytem do objęcia posady wydaje się właśnie Feio i przemawiają za tym mocne argumenty. - Raz, że portugalsko-polska szatnia pasuje do zatrudnienia portugalsko-polskiego trenera. Dwa, że Radomiak rozmawiał z Goncalo w przeszłości. Trzy, że asystent Feio to brat obecnego dyrektora sportowego klubu. Cztery, że sam zainteresowany od kilku tygodni usilnie kręci się po Polsce, próbując zaczepić się w nowym zespole - wylicza portal.

W nie tak odległej przeszłości Goncalo Feio był już zresztą łączony z innymi polskimi klubami - Pogonią Szczecin i Wieczystą Kraków. Ten ostatni zaprzeczał jednak, by kontaktował się z Portugalczykiem.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe