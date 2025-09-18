Gorąco przed hitem Ekstraklasy. Tak Iordanescu podsumował Raków i Papszuna

Raków Częstochowa przechodzi trudny czas w Ekstraklasie. Po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze zespół znajduje się w strefie spadkowej z dorobkiem sześciu punktów. Pojawiły się nawet głosy, że Marek Papszun może stracić pracę. Głos w tej sprawie zabrał nawet Prezes Rady Nadzorczej Wojciech Cygan. - To jest pytanie, na które każda odpowiedź da pole do podtekstów i dywagacji. Gdybym powiedział, że na pewno pozycja trenera jest niezagrożona, ludzie powiedzą, że "skoro tak mówi, to na pewno jest zagrożona". Jak powiem, że jest zagrożona, to tym bardziej - że na pewno coś się w tej kwestii już dzieje. Dlatego najwygodniej to pytanie przemilczeć i niech nasza historia współpracy z Markiem Papszunem będzie odpowiedzią - oświadczył w rozmowie z Interią.

Edward Iordanescu dosadnie przed meczem z Rakowem Częstochowa

W najbliższą sobotę Raków zagra kolejny trudny mecz. Rywalem będzie warszawska Legia. Trener stołecznego klubu Edward Iordanescu odpowiedział na pytania przed tym starciem. - Musimy podejść do tego z odpowiednim nastawieniem, ale wszyscy, a zwłaszcza my, drużyna, zawodnicy, musimy zrozumieć, że Raków to Raków. W tej chwili to nie ma znaczenia. Oczywiście nie są w najlepszej formie, ale nie możemy się na tym opierać - oświadczył, cytowany przez klubowe media.

- Musimy polegać na sobie, na naszej pracy i procesie treningowym, ale także na tym, co możemy osiągnąć w meczu. Raków nie zaczął dobrze, ale jeśli się trochę przyjrzeć, a myślę, że odrobiliśmy pracę domową, Raków zmienił prawie 10 zawodników w tym okresie przygotowawczym. Z tego, co rozumiem, wydali około 9–10 milionów na zawodników, którzy byli warci około 20 milionów, więc mieli zmiany podobne do naszych - dodał.

Trener Legii szczerze o sytuacji klubu: "Musimy być ostrożni"

Iordanescu podkreślił, że zna Raków Częstochowa od dawna, bo śledził ich poczynania jako selekcjoner reprezentacji Rumunii. - To bardzo solidna drużyna, zawsze taka była. Bardzo silna mentalność, bardzo intensywna gra, pragmatyczna w wielu momentach i wiem, że mają fantastycznego trenera, który przez cztery lata z rzędu był trenerem roku w Polsce. Widzę teraz, że mają też wiele atutów. Musieli grać w europejskich pucharach, a kiedy połowa drużyny jest nowa, a mecze rozgrywane są co trzy dni, trudno jest pracować - kontynuował.

- Wiem, że Raków przechodzi trudny moment, ale jestem pewien, że mają siłę, aby wrócić do gry, więc musimy być bardzo ostrożni w tym meczu i musimy podejść do niego z bardzo silną mentalnością. Dla mnie, a na pewno również dla drużyny, każdy mecz w lidze powinien być finałem. Jeśli chcemy zdobyć tytuł, czeka nas wiele finałów - zakończył.