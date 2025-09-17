Właściciel Pogoni wydał wyrok. "Przyszła kolej na Polskę"

Pogoń Szczecin przechodzi rewolucję. Latem dokonała wielu interesujących transferów. Takiego jak ten, który został ogłoszony we wtorek 16 września, nie spodziewał się jednak prawdopodobnie nikt. Nowym zawodnikiem klubu ze Szczecina został Benjamin Mendy. To mistrz świata z 2018 roku i były zawodnik Manchesteru City, który w zespole Pepa Guardioli rozegrał 75 meczów. "Transfery Pogoni to coś więcej niż tylko podpisanie kontraktów, to manifest" - tak uważa właściciel klubu z północno-zachodniej Polski.

Właściciel Pogoni zabrał głos. Szczery wpis po transferze mistrza świata

Alex Haditaghi znany jest ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na portalu X chętnie dzieli się z kibicami przemyśleniami na tematy związane z Pogonią, ale także ogólnie polską piłką nożną. Tym razem napisał wprost. W Polsce dochodzi do ważnego procesu - także dzięki Pogoni.

"Przybycie zawodników takich jak Mendy i Greenwood to nie tylko zwycięstwa dla Pogoni czy naszego miasta, to zwycięstwa dla całego polskiego futbolu. Te transfery przyciągają miliony wyświetleń na całym świecie dla naszej ligi, naszego logo i naszego kraju. Każdy nagłówek, każda relacja, każde kliknięcie zwiększa wiarygodność Ekstraklasy" - napisał na portalu X.

Haditaghi porównał te ruchy do przybycia do Turcji trenera Juppa Derwalla, który w latach 80. trafił do Galatasaray. Był świeżo po sześciu latach na stanowisku selekcjonera niemieckiej kadry. Właściciel Pogoni uważa, że było to ważne wydarzenie dla całej tureckiej piłki i otworzyło ją na świat. Haditaghi napisał wprost, że "teraz przyszła kolej na Polskę".

"Przez lata polskie kluby słyszały tę samą odmowę: 'zawodnik nie chce grać w Polsce'. Takie ruchy zmieniają tę narrację. Pokazują zawodnikom i agentom, że Polska to nie miejsce, którego należy unikać, to liga na fali wznoszącej, liga, której częścią chcą być ambitni i odważni piłkarze" - przyznał właściciel szczecińskiego klubu.

"Zawodnicy tacy jak Mendy i Greenwood nie tylko podpisują kontrakty. Oni składają manifest. Udowadniają, że potrafią przewodzić, inspirować i ustanawiać nowy standard tego, co oznacza grać w Polsce. To coś więcej niż Pogoń. To coś więcej niż jedno miasto. Chodzi o pokazanie światu, że Ekstraklasa zasługuje na szacunek, uwagę i uznanie. Nie jesteśmy tylko częścią przyszłości polskiego futbolu, my ją kształtujemy" - skwitował.

Czas pokaże, czy Benjamin Mendy zostanie ważną postacią Pogoni. Pogoni, w której wkrótce pojawi się też nowy trener. Z klubem po porażce 0:1 z Koroną Kielce pożegnał się Robert Kolendowicz.