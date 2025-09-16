Powrót na stronę główną
Były bramkarz Lecha zatrzymany na granicy Ukrainy. Oto co chciał zrobić
Pamiętacie Artura Rudkę? Były bramkarz Lecha Poznań zapisał się w najnowszej historii tej drużyny katastrofalnym meczem z Karabachem w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Golkiper w 2023 roku wrócił na Ukrainę, gdzie ostatnio bronił barw Czornomorcia Odessa. Ukrainiec od kilku miesięcy nie ma klubu. Teraz ukraińskie media poinformowały, że... został złapany przy nielegalnej próbie przekroczenia granicy.
Artur Rudko
Artur Rudko

Artur Rudko w Lechu Poznań zagrał tylko sześć meczów, ale były to pamiętne występy. W rewanżowym spotkaniu z Karabachem w eliminacjach do Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23 puścił pięć goli i znacząco przyczynił się do tego, że Lech odpadł z tych rozgrywek. Podobnie było w Pucharze Polski, z którego Lech odpadł już w październiku po meczu ze Śląskiem Wrocław (1:3). Ukraińskiego bramkarza po sezonie pożegnano bez żalu i wrócił na Ukrainę, gdzie w kolejnych latach reprezentował barwy Szachtara Donieck i Czornomercia Odessa.

Rudko złapany przez ukraińskie wojsko. Złapali go, gdy próbował przekroczyć granicę

Po zakończeniu poprzedniego sezonu Rudko stał się wolnym zawodnikiem i do tej pory nie znalazł klubu. Teraz znów zrobiło się o nim głośno, a wszystko przez to, że... został złapany na próbie nielegalnego przekroczenia granicy. O całej sprawie jako pierwszy poinformował portal sportarena.com.

"Sport Arena dowiedziała się, że były bramkarz Dynama, Szachtara, Czornomorcia, Metalistu oraz innych klubów, Artur Rudko, został zatrzymany po próbie nielegalnego przekroczenia granicy" - czytamy.

"Według naszych informacji stało się to, gdy były bramkarz młodzieżowej drużyny narodowej próbował opuścić terytorium Ukrainy. Według nieoficjalnych informacji były piłkarz przechodzi obecnie podstawowe przeszkolenie wojskowe w jednym z centrów treningowych Sił Zbrojnych Ukrainy" - dodaje portal.

Opublikowano też zdjęcie z zatrzymania, na którym ma być widoczny Artur Rudko.

Jeszcze w poprzednim sezonie golkiper rozegrał 26 meczów w ukraińskiej Premier Lidze, w których stracił 41 goli. Jego Czornomoreć Odessa był najgorszą drużyną w tych rozgrywkach i spadł na niższy poziom rozgrywkowy.

