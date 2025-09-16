Stało się o 19:48! Pogoń ogłosiła wielki transfer mistrza świata

Benjamin Mendy siedem lat temu zdobył mistrzostwo świata z reprezentacji Francji. Wówczas był zawodnikiem Manchesteru City, jednak w kolejnych latach jego życie i kariera były pełna zakrętów. To wszystko doprowadziło go do Ekstraklasy.

Benjamin Mendy oficjalnie piłkarzem Pogoni Szczecin!

We wtorek gruchnęła wieść, że obrońca dołączy do Pogoni Szczecin. Oficjalne potwierdzenie tego transferu nastąpiło o godz. 19:48 (nawiązanie do roku powstania klubu). Wtedy ukazało się powitalne wideo w serwisie X oraz komunikat na oficjalnej stronie szczecinian.

"Benjamin Mendy został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! Mistrz świata z reprezentacją Francji z 2018 roku związał się z naszym klubem roczną umową, z opcją jej przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Do Dumy Pomorza trafia jako wolny zawodnik" - czytamy.

Oto pierwsze słowa Benjamina Mendy'ego po podpisaniu kontraktu z Pogonią Szczecin. Dlatego ich wybrał

- Jestem bardzo zadowolony, że tu jestem. Chciałbym za to podziękować prezesowi i wszystkim pracownikom tego klubu - powiedział Mendy. A następnie zdradził, czemu wybrał ofertę ze Szczecina. - Widziałem mecze Pogoni na wideo. Spodobała mi się atmosfera na trybunach i pasja, z jaką fani wspierają zespół. Stadion jest praktycznie pełny podczas każdego spotkania. To jest to, co kochamy w piłce i to też wpłynęło na moją decyzję - wyjaśnił.

31-latek był bez klubu po rozstaniu z FC Zurich, gdzie zaliczył tylko osiem występów (bez gola, jedna asysta). W Szwajcarii spędził ledwie pięć miesięcy - w lutym trafił tam z Lorient, które latem 2023 r. sprowadziło go z Manchesteru City. Jednak w klubie z północno-zachodniej Francji też mu nie szło, jego bilans to 15 spotkań, dwie bramki oraz jedna asysta.

Benjamin Mendy został oskarżony o poważne przestępstwa. Sąd go uniewinnił, ale jego kariera znalazła się na poważnym zakręcie

Kariera Mendy'ego załamała się po tym, jak w sierpniu 2021 r. został zatrzymany w związku z zarzutami o dokonanie czterech gwałtów i jednej napaści na tle seksualnym. Sąd go uniewinnił, jednak proces trwał dwa lata. Po jego zakończeniu nic już nie było takie samo.

Na czas postępowania gracz był zawieszony przez Manchester City, by po jego zakończeniu odejść. A przez cztery wcześniejsze sezony (2017-2021) był istotną postacią drużyny, z którą zdobył cztery mistrzostwa Anglii, trzy Puchary Ligi Angielskiej i po razie Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. W jej barwach rozegrał 75 meczów, strzelił dwa gole i zanotował 12 asyst. Być może bilans byłby efektowniejszy, gdyby nie liczne kontuzje - najpoważniejszą było zerwanie więzadła krzyżowego, którego doznał na starcie rozgrywek 2017/18 i niemal całe je stracił. Mimo to znalazł się w składzie na zwycięski dla Francji mundial w Rosji (na turnieju zaliczył tylko 40 minut, przeciw Danii) - w kadrze zagrał 10-krotnie (lata 2017-2019), ostatni raz niemal sześć lat temu (2:0 z Albanią w listopadzie 2019 r.).

Być może powołanie na MŚ było trochę na kredyt, jako że w sezonie 2016/17 defensor brylował w AS Monaco. W ekipie z Kamilem Glikiem czy Kylianem Mbappe zdobył mistrzostwo Francji oraz zagrał w półfinale Ligi Mistrzów (porażka z Juventusem). To był jego jedyny rok w tym klubie - wcześniej występował w Olympique'u Marsylia (2013-2016) oraz Le Havre (2011-2013).

Benjamin Mendy jest drugim mistrzem świata, który może zagrać w Ekstraklasie. Pierwszym był Lukas Podolski z Górnika Zabrze.