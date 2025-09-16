Kuriozalna sytuacja w Rakowie. A dali za niego milion euro

- Decyzja była spowodowana tym, że Karol sygnalizował, że może udać się na wypożyczenie. To rozstrzygało się w ostatnich godzinach. A my musieliśmy podjąć decyzję. On wie, kto ją podjął. Nie ma tu drugiego dna - tłumaczył jakiś czas temu decyzję o niezgłoszeniu Struskiego do Ligi Konferencji doradca Rakowa Artur Płatek.

Dlatego Raków nie zgłosił Struskiego. "Chciał odejść"

W ten sposób Płatek próbował zastopować spekulacje o konflikcie pomiędzy Struskim a Markiem Papszunem. Trener Rakowa nie ma ostatnio najlepszej prasy jeśli chodzi o relacje z zawodnikami. Teraz nowe światło na sprawę zgłoszenia Struskiego rzucił dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

- On chciał odejść. Zakomunikował klubowi, że chciałby zostać wypożyczony. Pojawiła się jakaś opcja. Następnego dnia obudził się, że jednak będzie chciał walczyć. A miał zakomunikowane: "Okej, skoro odchodzisz, to nie zgłaszamy cię na listę do europejskich pucharów". 3 września mu się odwidziało. Jest poza pucharami - powiedział dziennikarz w "Programie piłkarskim" Meczyków, cytowany przez portal transfery.info.

Raków miał za Karola Struskiego zapłacić - według wcześniejszych informacji - około milion euro. Choć za nami rekordowe okienko w wykonaniu polskich klubów, to takie pieniądze wciąż robią duże wrażenie. A Struski? Całkowicie stracił miejsce w składzie Rakowa. Od 3 sierpnia tylko raz podniósł się z ławki rezerwowych - w końcówce wygranego 2:0 meczu z Maccabi Hajfa.

Raków Częstochowa katastrofalnie zaczął ten sezon - w sześciu meczach Ekstraklasy częstochowianie zdobyli tylko sześć punktów. Teraz podopiecznych Marka Papszuna czeka trudne wyzwanie, bo w sobotę podejmą Legię Warszawa - kolejna porażka nie będzie sensacją.