Tak Francuzi piszą o Pogoni Szczecin przed transferem Mendy'ego

Wtorek przyniósł dwie informacyjne bomby dotyczące Pogoni Szczecin. Ta najnowsza dotyczy zwolnienia Roberta Kolendowicza ze stanowiska trenera. Z kolei druga to zbliżający się, sensacyjny transfer Benjamina Mendy'ego, który lada dzień ma dołączyć do "Portowców"! Mistrz świata z reprezentacją Francji z 2018 roku ma zarabiać w Szczecinie milion euro za sezon.

We Francji prześwietlono Pogoń Szczecin

Jak można było się spodziewać - tak niespodziewany ruch sprawił, że o tym transferze pisze się także we Francji. "Reputacja nieudacznika, nowy właściciel i chaotyczny początek sezonu: co musisz wiedzieć o Pogoni Szczecin, polskim klubie, do którego ma dołączyć Benjamin Mendy?" - czytamy w "L'Equipe".

Francuzi zauważyli, że Pogoń to "klub przyzwyczajony do rywalizacji w polskiej elicie", ale jednocześnie to ekipa, na której "ciąży klątwa, ma nowego właściciela i trudny początek sezonu". Zauważono, że Mendy mógł zasięgnąć języka od "Kamila Grosickiego, starego znajomego z Ligue 1, który grał w Rennes, a obecnie jest kapitanem tej polskiej drużyny". O właścicielu klubu, Aleksie Haditaghim napisano, że jego ambicją jest "gra w Europie i zdobywanie tytułów".

"Pogoń rozczarowała na początku sezonu. Czy Benjamin Mendy coś zmieni? Jedno jest pewne: tylko jeden mistrz świata dołączył wcześniej do polskiej drużyny, Lukas Podolski. A rychłe przybycie Francuza wywołuje tam poruszenie" - podsumowano.

Po ośmiu kolejkach Ekstraklasy Pogoń Szczecin zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Ekstraklasy i ma dziesięć punktów na koncie. Kolejny mecz "Portowcy" rozegrają u siebie w niedzielę 21 września o godz. 14:45 z Lechią Gdańsk.