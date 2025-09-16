Klub ekstraklasy zwolnił trenera! Wystarczyło osiem kolejek

Pogoń Szczecin nie zaliczyła najlepszego startu w sezonie 25/26. Zespół Roberta Kolendowicza zaczął rozgrywki Ekstraklasy od porażki 1:5 z Radomiakiem. Aktualnie Pogoń ma dziesięć punktów po ośmiu meczach, a w ostatniej kolejce szczecinianie przegrali 0:1 z Koroną Kielce po golu Dawida Błanika. W ostatnich dniach na sile przybierała liczba informacji, zgodnie z którymi Kolendowicz miał nie być pewny utrzymania swojej posady. We wtorkowe popołudnie wszystko się wyjaśniło.

Alex Haditaghi ogłosił decyzję ws. Roberta Kolendowicza

O godz. 17:25 stało się jasne, że Kolendowicz nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. Jako pierwszy tę informację ogłosił Alex Haditaghi, właściciel klubu ze Szczecina. "Kilka minut temu poinformowałem Roberta, że nie jest już trenerem Pogoni. Ze strony klubu chciałbym mu podziękować za pracę i życzę wszystkiego najlepszego w dalszych przedsięwzięciach" - czytamy we wpisie Haditaghiego na portalu X.

"Jako właściciele klubu mamy obowiązek zapewnić trenerowi najlepsze możliwe narzędzia, zawodników, zasoby, infrastrukturę i wsparcie, aby osiągnąć sukces. Wykazaliśmy się ogromną cierpliwością i zapewniliśmy trenerowi wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby odniósł sukces, ale niestety nasze obecne wyniki i pozycja nie odzwierciedlają talentu tej drużyny ani ambitnej wizji, jaką mamy" - tłumaczy właściciel Pogoni.

Kolendowicz prowadził Pogoń od sierpnia 2024 r., a wcześniej był asystentem Kosty Runjaicia i Jensa Gustafssona. Kolendowicz dotarł z Pogonią do finału Pucharu Polski, ale w nim przegrał 3:4 z Legią Warszawa, co oznaczało, że szczecinianie nie rywalizowali w tym sezonie w europejskich pucharach.

Na razie nie wiadomo, kto będzie następcą Kolendowicza w Pogoni. Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl informował, że władze Pogoni nawiązały kontakt z Goncalo Feio, a więc byłym trenerem Legii Warszawa i USL Dunkerque.

Takie ruchy w oknie transferowym zrobiła Pogoń. A na tym nie koniec

Pogoń ma za sobą pracowite letnie okno transferowe. Klub wydał ponad cztery mln euro na takich piłkarzy, jak Sam Greenwood (Leeds United, 2 mln), Rajmund Molnar (MTK Budapeszt, 1,5 mln) czy Musa Juwara (Velje, 850 tys.). Kwestią czasu wydaje się potwierdzenie transferu Benjamina Mendy'ego, mistrza świata z 2018 r. i byłego zawodnika Manchesteru City. Do Pogoni trafi też Hussein Ali, który był związany z SC Heerenveen.

W kolejnym meczu Pogoń zagra z Lechią Gdańsk. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 14:45.