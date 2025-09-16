Nagła zmiana w sztabie szkoleniowym Legii! "Klub dziękuje"

W miniony weekend Legia Warszawa w świetnym stylu pokonała Radomiaka Radom 4:1. "To spotkanie rozpoczęło się niemrawo, ale w 41. minucie Juergen Elitim przełamał impas i rozruszał to spotkanie swoim golem po fantastycznej indywidualnej akcji. Jednak to, co stało się w drugiej połowie, zostanie zapamiętane na bardzo długo" - napisał po tym spotkaniu Norbert Amlicki ze Sport.pl.

Legia Warszawa ogłasza nagle zmiany w sztabie szkoleniowym

Ni z tego, ni z owego Legia Warszawa we wtorkowe popołudnie poinformowała o zmianach w sztabie szkoleniowym Edwarda Iordanescu w krótkim komunikacie. "Asystent trenera Daniel Wojtasz oraz trener przygotowania fizycznego Dawid Goliński odchodzą z Legii Warszawa. Klub dziękuje obu członkom sztabu za pracę, profesjonalizm i wkład w sukcesy zespołu oraz życzy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w nim.

Daniel Wojtasz trafił do klubu jeszcze za czasów Goncalo Feio i był jego asystentem oraz przez krótki czas Edwarda Iordanescu. Z kolei Dawid Goliński pracował w Legii od 2022 roku. Czy i kiedy obaj panowie zostaną zastąpieni w sztabie rumuńskiego szkoleniowca? Tego nie wiadomo.

Po ośmiu kolejkach Ekstraklasy Legia Warszawa zajmuje szóste miejsce w tabeli i ma dziesięć punktów, ale z zastrzeżeniem, że ma dwa zaległe spotkania. Kolejny mecz stołeczny klub rozegra w sobotę 20 września o godz. 20:15 na wyjeździe w hicie dziewiątej kolejki z Rakowem Częstochowa (sześć punktów i 16. miejsce po sześciu rozegranych meczach).