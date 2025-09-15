To była 14. minuta. Katastrofa Rakowa w Ekstraklasie. Szorują po dnie

To była czternasta minuta spotkania w Częstochowie. Marcel Łubik wykopał piłkę na połowę Rakowa. Tam Jarosław Kubicki zgrał piłkę głową w kierunku Ousmane'a Sowa, a skrzydłowy Górnika ruszył z rajdem w pole karne rywala. Zoran Arsenić nie zdołał zatrzymać Sowa wślizgiem, a Senegalczyk znalazł się w polu karnym Rakowa i bez większego problemu pokonał Kacpra Trelowskiego. W ten sposób zaczęły się problemy zespołu Marka Papszuna, który przed meczem z Górnikiem znajdował się w strefie spadkowej.

"Nic z tego nie wynika". Bramkarz Rakowa nie wytrzymał w przerwie

Raków wyglądał najlepiej do momentu straty bramki. Przez większość pierwszej połowy gospodarze nie oddali żadnego strzału na bramkę Łubika. To zmieniło się w 45. minucie, gdy Fran Tudor dośrodkował piłkę w pole karne Górnika, a Marko Bulat złożył się do uderzenia piłki przewrotką. Ta jednak poleciała obok prawego słupka.

Po strzeleniu gola Górnik nie cofnął się i cały czas szukał drugiego trafienia. Michal Gasparik zestawił zabrzan w niskiej obronie, w której dobrze czuł się Rafał Janicki czy Josema. Janicki radził sobie z Jonatanem Brunesem i nie dawał mu możliwości, by obrócić się w kierunku bramki. Bardzo aktywny był Matus Kmet, a Patrik Hellebrand zarządzał grą w środku pola. Raków starał się stwarzać więcej zagrożenia poprzez grę wahadłami, a nie środkiem, z czym Górnik sobie bardzo dobrze radził.

- Mamy piłkę i nic z tego nie wynika. W taki sposób nie zdobędziemy trzech punktów - mówił Trelowski w przerwie w rozmowie z Canal+ Sport.

Papszun próbował wszystkiego. Raków jednak nie odwrócił meczu z Górnikiem

Trener Papszun ostro zareagował w przerwie i dokonał trzech zmian. W barwach Rakowa zadebiutował Imad Rondić, a na boisku pojawili się także Adriano Amorim i Michael Ameyaw. Pierwsza składna akcja Rakowa pojawiła się w 57. minucie, gdy Ivi zgrał piłkę piętą do Rondicia. Napastnik Rakowa uderzył jednak nad poprzeczką. Kilka minut później Ivi oddał strzał w polu karnym rywala, natomiast Łubik świetnie odbił piłkę do boku.

W kolejnych minutach nie skonkretyzowały się ataki Rakowa. Górnik zaczął się skupiać na defensywie, o czym świadczyło m.in. wprowadzenie Pawła Olkowskiego. Gdy czasu zostało coraz mniej, Papszun wprowadził na boisko Patryka Makucha, więc w jednym momencie na murawie było trzech nominalnych środkowych napastników.

Wydawało się, że w drugiej minucie doliczonego czasu gry szczęście uśmiechnie się do Rakowa. Dwóch graczy Górnika zareagowało na strzał Imada Rondicia. Z powtórek można było zauważyć, że Janza zagrał piłkę ręką, ale VAR zinterpretował to jako "rękę podpierającą", więc nie mogło być mowy o rzucie karnym dla częstochowian.

Górnik miał jeszcze szansę na drugiego gola w ostatniej akcji, ale Roberto Massimo uderzył piłką prosto w Trelowskiego. Ostatecznie Raków przegrał 0:1 z Górnikiem, więc pozostaje w strefie spadkowej.

Raków nie będzie miał łatwego zadania w najbliższych dniach. Jeszcze przed październikową przerwą na zgrupowania reprezentacji Raków zagra z Legią Warszawa (20.09), Lechem Poznań (24.09), Widzewem Łódź (28.09), Universitatea Craiova (02.10) i Motorem Lublin (05.10).