Tak wygląda tabela Ekstraklasy po tym, co się stało w niedzielę

Ekstraklasa wróciła do gry po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. W niedzielę odbyły się kolejne trzy spotkania: Motor Lublin - Termalica Nieciecza, Legia Warszawa - Radomiak Radom oraz Widzew Łódź - Arka Gdynia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Probierzu: Z całym szacunkiem, ale jego kadencję trzeba nazwać po imieniu

Niedziela w Ekstraklasie zakończona. Tak wygląda tabela

Starce małopolskiego beniaminka z lublinianami skończyło się remisem 1:1. Aż pięć goli padło za to w stolicy, gdzie gospodarze pokonali 4:1 Radomiaka. Natomiast na zakończenie niedzielnej rywalizacji Widzew pokonał 2:0 Arkę.

Te rozstrzygnięcia pozmieniały układ w tabeli Ekstraklasy. Legia oraz Widzew powiększyły dorobek do 10 punktów i przesunęły się odpowiednio na szóste i siódme miejsce w tabeli. Sąsiadami są również dwa inne zespoły, które zapunktowały w niedzielę - 11. Termalica wyprzedza 12. Motor.

Zobacz też: Na to czekaliśmy! Świderski błyszczy w meczu Panathinaikosu

A jak wygląda sytuacja na krańcach tabeli? Prowadzi Wisła Płock przed Cracovią, których sobotnie starcie nie doszło do skutku z powodu obfitych opadów deszczu. A z krakowianami dorobkiem zrównała się Korona. Z kolei w strefie spadkowej są obecnie Raków Częstochowa, Piast Gliwice oraz Lechia Gdańsk (zaczęła sezon z ujemnymi pięcioma punktami).

Tabela Ekstraklasy po niedzielnych meczach ósmej kolejki

Wisła Płock - 7 meczów, 16 punktów, 10-4 bilans bramek Cracovia - 7, 14 pkt, 13-9 Korona Kielce - 8, 14 pkt, 11-7 Jagiellonia Białystok - 6, 13 pkt, 13-10 Górnik Zabrze - 7, 12 pkt, 10-5 Legia Warszawa - 6, 10 pkt, 10-5 Widzew Łódź - 8, 10 pkt, 11-9 Lech Poznań - 6, 10 pkt, 11-12 Pogoń Szczecin - 8, 10 pkt, 11-14 Zagłębie Lubin - 7, 9 pkt, 14-11 Termalica Nieciecza - 8, 9 pkt, 11-11 Motor Lublin - 7, 9 pkt, 7-10 Radomiak Radom - 8, 8 pkt, 14-16 Arka Gdynia - 8, 8 pkt, 5-10 GKS Katowice - 8, 7 pkt, 10-17 Raków Częstochowa - 5, 6 pkt, 6-9 Piast Gliwice - 6, 4 pkt, 3-6 Lechia Gdańsk - 8, 3 pkt, 14-19

Ósma kolejka Ekstraklasy zostanie dograna w poniedziałek 15 września. Tego dnia o godz. 19:00 Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze.