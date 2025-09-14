Powrót na stronę główną
Tak wygląda tabela Ekstraklasy po tym, co się stało w niedzielę
Ósma kolejka Ekstraklasy powoli dobiega końca. Za nami trzy kolejne spotkania, w których punkty zdobyły cztery zespoły - najlepiej poradziły sobie Legia Warszawa oraz Widzew Łódź. To przyniosło również zmiany w ligowej tabeli, a dwa wspomniane zespoły zbliżyły się do czołówki. Tak wygląda tabela Ekstraklasy po niedzieli.
Legia Warszawa w meczu z Radomiakiem Radom
zrzut ekranu z https://www.youtube.com/watch?v=RLJbb2aYFZM

Ekstraklasa wróciła do gry po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. W niedzielę odbyły się kolejne trzy spotkania: Motor Lublin - Termalica Nieciecza, Legia Warszawa - Radomiak Radom oraz Widzew Łódź - Arka Gdynia.

Niedziela w Ekstraklasie zakończona. Tak wygląda tabela

Starce małopolskiego beniaminka z lublinianami skończyło się remisem 1:1. Aż pięć goli padło za to w stolicy, gdzie gospodarze pokonali 4:1 Radomiaka. Natomiast na zakończenie niedzielnej rywalizacji Widzew pokonał 2:0 Arkę

Te rozstrzygnięcia pozmieniały układ w tabeli Ekstraklasy. Legia oraz Widzew powiększyły dorobek do 10 punktów i przesunęły się odpowiednio na szóste i siódme miejsce w tabeli. Sąsiadami są również dwa inne zespoły, które zapunktowały w niedzielę - 11. Termalica wyprzedza 12. Motor. 

A jak wygląda sytuacja na krańcach tabeli? Prowadzi Wisła Płock przed Cracovią, których sobotnie starcie nie doszło do skutku z powodu obfitych opadów deszczu. A z krakowianami dorobkiem zrównała się Korona. Z kolei w strefie spadkowej są obecnie Raków Częstochowa, Piast Gliwice oraz Lechia Gdańsk (zaczęła sezon z ujemnymi pięcioma punktami).

Tabela Ekstraklasy po niedzielnych meczach ósmej kolejki

  1. Wisła Płock - 7 meczów, 16 punktów, 10-4 bilans bramek
  2. Cracovia - 7, 14 pkt, 13-9
  3. Korona Kielce - 8, 14 pkt, 11-7
  4. Jagiellonia Białystok - 6, 13 pkt, 13-10
  5. Górnik Zabrze - 7, 12 pkt, 10-5
  6. Legia Warszawa - 6, 10 pkt, 10-5
  7. Widzew Łódź - 8, 10 pkt, 11-9
  8. Lech Poznań - 6, 10 pkt, 11-12
  9. Pogoń Szczecin - 8, 10 pkt, 11-14
  10. Zagłębie Lubin - 7, 9 pkt, 14-11
  11. Termalica Nieciecza - 8, 9 pkt, 11-11
  12. Motor Lublin - 7, 9 pkt, 7-10
  13. Radomiak Radom - 8, 8 pkt, 14-16
  14. Arka Gdynia - 8, 8 pkt, 5-10
  15. GKS Katowice - 8, 7 pkt, 10-17
  16. Raków Częstochowa - 5, 6 pkt, 6-9
  17. Piast Gliwice - 6, 4 pkt, 3-6
  18. Lechia Gdańsk - 8, 3 pkt, 14-19

Ósma kolejka Ekstraklasy zostanie dograna w poniedziałek 15 września. Tego dnia o godz. 19:00 Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze.

