Tak wygląda tabela Ekstraklasy po tym, co się stało w niedzielę

Ekstraklasa wróciła do gry po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. W niedzielę odbyły się kolejne trzy spotkania: Motor Lublin - Termalica Nieciecza, Legia Warszawa - Radomiak Radom oraz Widzew Łódź - Arka Gdynia.
Starce małopolskiego beniaminka z lublinianami skończyło się remisem 1:1. Aż pięć goli padło za to w stolicy, gdzie gospodarze pokonali 4:1 Radomiaka. Natomiast na zakończenie niedzielnej rywalizacji Widzew pokonał 2:0 Arkę.
Te rozstrzygnięcia pozmieniały układ w tabeli Ekstraklasy. Legia oraz Widzew powiększyły dorobek do 10 punktów i przesunęły się odpowiednio na szóste i siódme miejsce w tabeli. Sąsiadami są również dwa inne zespoły, które zapunktowały w niedzielę - 11. Termalica wyprzedza 12. Motor.
Zobacz też: Na to czekaliśmy! Świderski błyszczy w meczu Panathinaikosu
A jak wygląda sytuacja na krańcach tabeli? Prowadzi Wisła Płock przed Cracovią, których sobotnie starcie nie doszło do skutku z powodu obfitych opadów deszczu. A z krakowianami dorobkiem zrównała się Korona. Z kolei w strefie spadkowej są obecnie Raków Częstochowa, Piast Gliwice oraz Lechia Gdańsk (zaczęła sezon z ujemnymi pięcioma punktami).
Ósma kolejka Ekstraklasy zostanie dograna w poniedziałek 15 września. Tego dnia o godz. 19:00 Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze.
