Trener Legii mówi wprost: Jest tylko jedna rzecz, która mnie denerwuje

"W 8. kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa rozegrała mecz przyjaźni z Radomiakiem Radom. To spotkanie rozpoczęło się niemrawo, ale w 41. minucie Juergen Elitim przełamał impas i rozruszał to spotkanie swoim golem po fantastycznej indywidualnej akcji. Jednak to, co stało się w drugiej połowie, zostanie zapamiętane na bardzo długo" - napisał Norbert Amlicki ze Sport.pl o meczu wygranym przez stołeczny klub 4:1.

Trener Legii Warszawa był zadowolony z meczu z Radomiakiem Radom, ale...

Po zakończonym meczu trener Legii Warszawa Edward Iordanescu gratulował zawodnikom udanego występu. - Gra wyglądała dzisiaj prosto, ale to my sprawiliśmy, że była prosta. Radomiak jest zespołem z jakością. Mają bardzo szybkich zawodników, świetnie bronią. Ale kiedy robią błędy, można ich za to ukarać. Dzisiaj mieliśmy dobry balans. I bardzo się cieszę, że wygraliśmy i zdobyliśmy cztery bramki. Mieliśmy bardzo dobre momenty - podkreślił na konferencji prasowej cytowany przez portal Legia.net. Następnie pojawiła się łyżka dziegciu w tej beczce miodu.

- Jest tylko jedna rzecz, która mnie denerwuje - to, że straciliśmy bramkę w doliczonym czasie gry. Musimy pozostawać połączeni z grą do ostatnich sekund. Mogliśmy mieć wynik cztery do zera. Mogliśmy. Mogliśmy wykreować więcej szans i zamknąć mecz. Teraz przed nami pięć dni pracy, a potem mamy bardzo ciężką wyprawę i podróż do jednego z kandydatów do mistrzostwa Polski. Dlatego musimy być gotowi. Potrzebuję czasu by zespół funkcjonował jak należy, ale też w tym czasie musimy robić wyniki - podsumował.

Po ośmiu kolejkach Ekstraklasy Legia Warszawa zajmuje szóste miejsce w tabeli i ma dziesięć punktów, ale z zastrzeżeniem, że ma dwa zaległe spotkania. Kolejny mecz stołeczny klub rozegra w sobotę 20 września o godz. 20:15 na wyjeździe w hicie dziewiątej kolejki z Rakowem Częstochowa.